Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
В штате Техас в США начинают вводить запрет на DeepSeek
США начинают войну против DeepSeek: китайский искусственный интеллект под запретом.

Похоже, против DeepSeek выступает весь мир: ИИ, прибывший из Китая, столкнулся с препятствиями, призванными помешать его использованию. В Европе потребовали провести расследование по поводу того, какую информацию он собирает у пользователей, а в США ситуация привела к тому, что DeepSeek был запрещен. Изданию New York Post удалось выяснить, какие планы на DeepSeek имеет США.

Из американской газеты можно узнать, что губернатор Техаса Грег Эбботт издал указ, напрямую запрещающий использование приложения DeepSeek. Эта мера, по-видимому, связана с тем, что приложение в настоящее время является одним из самых скачиваемых в США. Однако это не единственная мера, которая была включена в постановление, поскольку использование RedNote также запрещено. Да, альтернатива TikTok также подпадает под действие постановления о запрете.

Похоже, что губернатор Техаса хочет положить конец внедрению технологий и сервисов, поступающих напрямую из Китая. DeepSeek и RedNote входят в это распоряжение, но есть еще и Lemon8 - приложение, принадлежащее ByteDance, материнской компании TikTok.

В принципе, все указывает на то, что запрет напрямую коснется пользователей в Техасе. Заявления Грега Эбботта в отношении приложений или сервисов, поступающих из Китая, являются четким отображением того образа мышления, который довольно часто встречается в США.

"Техас не позволит китайской коммунистической партии проникнуть в критически важную инфраструктуру нашего штата через социальные сети и приложения искусственного интеллекта, собирающие данные. Техас продолжит защищать наш штат от враждебных иностранных игроков."

DeepSeek был запрещен в Техасе, но это может быть только начало, поскольку китайский ИИ поставил под удар продукты таких компаний, как Google, Meta* и OpenAI. Самым простым выходом для лидеров различных направлений в США является предварительный запрет.

Нам придется подождать, чтобы увидеть, как продвигается борьба с продуктами, поступающими напрямую из Китая, хотя, учитывая то, что Соединенные Штаты делали в прошлом, они могут думать об ограничении свободы доступа к этим услугам. Конечно, в первую очередь от этого решения пострадают пользователи.

* признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#сша #deepseek
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве построят новую ветку метро, которая соединит станции «Аэропорт Внуково» и «Щербинка»
5
Мод GTA: Stars & Stripes был закрыт, чтобы избежать возможных юридических проблем с Take-Two
2
Под крышкой бюджетного процессора AMD Ryzen 5 7400F вместо припоя была обнаружена термопаста
1
ВС РФ начинают разворачивать в ряде регионов новые ОТРК «Искандер-1000»
+
ГАЗ планирует выпускать российские минивэны вместимостью до 8 человек
+
Почему процессоры Intel продаются так плохо, и как AMD умудряется занимать 92% рынка в Германии
3
Новый кросс-универсал Lada Iskra замечен на дорогах Тольятти
+
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
+
Падение астероида на Луну 3,81 млрд лет назад привело к образованию сразу дух больших каньонов
+
Внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel получат новый двигатель объёмом 1,8 литра
2
Смартфон Vivo X200 Pro Mini может вскоре выйти на глобальный рынок
+
MSI и ASUS официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 50
9
Vivo X200 Ultra получит тройную систему камер (50 + 50 + 200 Мп) и чрезвычайно узкие рамки дисплея
1
Nintendo Switch может обогнать PlayStation 2 по количеству проданных консолей
+
На Уралвагонзаводе показали обновлённый Т-90М, оснащенный комплексом активной защиты
2
AMD сообщают, что AM4 продаётся не хуже AM5
7
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
1
Геологи обнаружили разлом в Африке, который ведет к образованию нового океана
+
Заводские испытания атомного крейсера «Адмирал Нахимов» с выходом в море начнутся летом 2025 года
+
Как четвёртое по размеру озеро на Земле превратилось в пустыню, оставив после себя песок и пыль
2

Популярные статьи

Какой будет PlayStation 6 и почему приставка следующего поколения Sony устареет ещё до начала продаж
11
«Дикая охота» - особенности совместной работы Су-57 + 4 БПЛА С-70 и во сколько это обойдётся
11
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
2
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
16
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
21
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
30
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
30
Сериал "Черные голуби" с Кирой Найтли — свежий взгляд на жанр шпионского триллера
3
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
45
От древних купелей до советских хрущёвок - как чугунные ванны изменили повседневную жизнь
4

Сейчас обсуждают

DIP32
00:40
А брюллики где ?! Где, понимаешь ли, стразики ?! Что за поделие для нищебродов ?!)))
Asus выпустила видеокарту RTX 5090 в золотом цвете по цене 3100 долларов
DIP32
00:39
А брюллики где ?! Где, понимаешь ли, стразики ?!))) Без этого цыган стайл какой то ущербный.)))
Asus выпустила видеокарту RTX 5090 в золотом цвете по цене 3100 долларов
DIP32
00:38
Куда же бедным цивилизованным людям без психотерапевтов и антидепрессантов.))) Так и приходиться всю жизнь на них сидеть
Москва возглавила рейтинг самых депрессивных городов России
Ky2ky
00:37
Да 12400 не сильно лучше будет выигреш ну виграеш ты 1 фпс в лушем случае и всё на этом. Поэту автор бесполезный головожоп.
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Дмитрий Поздняков
00:35
Не твое это советы давать....
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
DIP32
00:35
С Виндой тоже давно уже не все хорошо, как вешает лапшу на уши Билл. Стагнация и деградация
Билл Гейтс о текущем положении Intel: «Я поражён тем, как они растеряли свои позиции»
Ky2ky
00:34
Да ты че автор же крут лучше сидеть на проце и без видяхи но зато 12того поколения. А ещё луше когдато может быть встявить туже 3060 и о боже ИМЕТЬ ТАКОЙЖЕ ФПС только через пол года. Автор же прост...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Дмитрий Поздняков
00:34
Xeon 2011v3 + rx5600.
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
DIP32
00:34
Сплавили устаревший мусор, да еще в кредит - молодцы)
В МО Франции сообщили о передаче Украине первых истребителей Mirage 2000
Максим Сидоров
00:33
5к сборка на xeon 2666, 30к вк 4060 новая (или 3060 новая или за 20-25к 3060ти б/у с авито на самсунге), 2к корпус атх с озона, 4к бп новый, 5к ссд новый, 1,5к башня новая. Итог 37,5 - 47,5к. И подрас...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем