США начинают войну против DeepSeek: китайский искусственный интеллект под запретом.

Похоже, против DeepSeek выступает весь мир: ИИ, прибывший из Китая, столкнулся с препятствиями, призванными помешать его использованию. В Европе потребовали провести расследование по поводу того, какую информацию он собирает у пользователей, а в США ситуация привела к тому, что DeepSeek был запрещен. Изданию New York Post удалось выяснить, какие планы на DeepSeek имеет США.

Из американской газеты можно узнать, что губернатор Техаса Грег Эбботт издал указ, напрямую запрещающий использование приложения DeepSeek. Эта мера, по-видимому, связана с тем, что приложение в настоящее время является одним из самых скачиваемых в США. Однако это не единственная мера, которая была включена в постановление, поскольку использование RedNote также запрещено. Да, альтернатива TikTok также подпадает под действие постановления о запрете.

Похоже, что губернатор Техаса хочет положить конец внедрению технологий и сервисов, поступающих напрямую из Китая. DeepSeek и RedNote входят в это распоряжение, но есть еще и Lemon8 - приложение, принадлежащее ByteDance, материнской компании TikTok.

В принципе, все указывает на то, что запрет напрямую коснется пользователей в Техасе. Заявления Грега Эбботта в отношении приложений или сервисов, поступающих из Китая, являются четким отображением того образа мышления, который довольно часто встречается в США.

"Техас не позволит китайской коммунистической партии проникнуть в критически важную инфраструктуру нашего штата через социальные сети и приложения искусственного интеллекта, собирающие данные. Техас продолжит защищать наш штат от враждебных иностранных игроков."

DeepSeek был запрещен в Техасе, но это может быть только начало, поскольку китайский ИИ поставил под удар продукты таких компаний, как Google, Meta* и OpenAI. Самым простым выходом для лидеров различных направлений в США является предварительный запрет.

Нам придется подождать, чтобы увидеть, как продвигается борьба с продуктами, поступающими напрямую из Китая, хотя, учитывая то, что Соединенные Штаты делали в прошлом, они могут думать об ограничении свободы доступа к этим услугам. Конечно, в первую очередь от этого решения пострадают пользователи.

* признана в России экстремистской организацией и запрещена.