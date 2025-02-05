Президент Panasonic Юки Кусуми сказал, говоря о подразделении, занимающемся продажей телевизоров: «Мы готовы продать его, если потребуется, но мы еще не приняли решение о том, как это сделать».

Компания Panasonic рассматривает возможность продажи или закрытия своего телевизионного подразделения, а также других менее прибыльных подразделений. Президент Юки Кусуми объявил, что компания планирует принять радикальные меры к концу 2026 финансового года, сократив или уменьшив штат подразделений с низкой рентабельностью и низкими перспективами роста.

Затронутые подразделения включают телевизоры, кухонную технику, промышленные устройства и мехатронику. Доля Panasonic на рынке телевизоров в Японии значительно снизилась и составила 9 %, заняв шестое место. Такие бренды, как Regza, контролируемая Hisense, и Sharp, принадлежащая Foxconn, доминируют на японском рынке, который также в значительной степени перешел в руки китайцев.

Panasonic - это транснациональная компания, широко представленная в бизнесе и корпоративном секторе, а потребительский сектор составляет лишь небольшую часть ее бизнеса. Такие крупные японские компании, как Toshiba и Hitachi, уже сократили свое присутствие на рынке потребительской электроники, сосредоточившись на более прибыльных секторах.

Президент компании Юки Кусуми заявил, говоря о телевизионном бизнесе: «Мы готовы продать его, если потребуется, но мы еще не приняли решение о том, как это сделать». Это решение отражает проблемы, с которыми Panasonic столкнулась на рынке телевизоров в последние годы, с жесткой конкуренцией сначала со стороны корейцев, а затем и китайцев, и необходимостью перестроить свою деятельность, чтобы обеспечить большую прибыльность для компании.