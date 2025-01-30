Marshall Group переходит в руки китайской компании HongShan Capital Group, но в собственности семьи по-прежнему остается более 20% акций.

Marshall, исторический британский бренд, основанный в 1960-х годах и известный своими гитарными усилителями, недавно пережил ряд смен владельцев, последняя из которых привела к покупке контрольного пакета акций компании в Китае. После более чем шести десятилетий семейного управления компания была приобретена китайской компанией HongShan Capital Group (HSG) в ходе сделки стоимостью около 1,1 миллиарда евро.

Компания Marshall Amplification, основанная в 1962 году в лондонском городе Хануэлл Джимом Маршаллом, стала иконой в мире рок-музыки. Усилители Marshall использовали такие легенды, как Джими Хендрикс, Эрик Клэптон и Джимми Пейдж из Led Zeppelin. На протяжении десятилетий Marshall был мечтой практически каждого гитариста.

Со временем компания расширила ассортимент своей продукции, включив в него наушники, колонки и другие аудиоустройства, всегда сохраняя тесную связь с миром рок-музыки. В 2010 году компания расширила свое производство, приобретя Natal Drums, и начала выпускать также барабаны и ударные инструменты.

Важный шаг был сделан в 2010 году, когда Marshall лицензировал свою торговую марку шведской компании Zound Industries, что позволило последней выпускать наушники и Bluetooth-колонки под маркой Marshall. Отчасти благодаря явно винтажному дизайну продукция стала настолько успешной, что в 2023 году Zound Industries приобрела компанию, создав «Marshall Group». Несмотря на приобретение, семья Маршалл сохранила значительную долю, владея 24 процентами акций новой группы.

Смена владельца знаменует собой важный поворотный момент в истории компании, которая теперь готовится к новому этапу под руководством нового китайского владельца, хотя и в партнерстве с семьей Маршалл, которая по-прежнему владеет более чем 20% акций.

HongShan Capital Group, ранее известная как Sequoia China, является венчурной и частной инвестиционной компанией с инвестициями в более чем 1500 компаний, включая Alibaba, ByteDance и материнскую компанию TikTok. Партнер HSG Стив Цзя заявил, что цель компании - укрепить позиции Marshall как бренда, который выбирают гитаристы и любители музыки во всем мире.