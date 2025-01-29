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Vlad_37
Италия призывает провести расследование в отношении DeepSeek
DeepSeek привлек к себе нежелательное внимание: Италия запросила у компаний информацию о том, какой риск он представляет для пользователей в стране.

Появление DeepSeek на современном рынке ИИ поставило в тупик такие компании, как Google, Meta*, OpenAI и NVIDIA. Этот ИИ-чатбот стал одним из самых скачиваемых приложений в США, превзойдя даже ChatGPT от OpenAI. Неудивительно, что DeepSeek предлагает производительность, схожую с GPT o1. Массовая истерия, вызванная ИИ из Китая, похоже, привлекла внимание европейских стран: Италия забила тревогу и потребовала расследовать деятельность DeepSeek.

Это не первый случай, когда Италия выступает против искусственного интеллекта. Позиция страны всегда была осторожной по отношению к этому типу технологий, вплоть до того, что компания ChatGPT была запрещена в Италии за нарушение правил защиты данных. Теперь настала очередь DeepSeek стать мишенью для органов защиты данных в Италии.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте GPDP или Garante per la Protezione dei Dati Personali, выражается обеспокоенность по поводу обращения с информацией итальянских граждан при использовании DeepSeek. GPDP требует, чтобы компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, обслуживающие чат-бот DeepSeek, предоставили информацию о том, какие персональные данные собираются.

Помимо выяснения того, к какой информации имеет доступ DeepSeek, итальянское агентство просит сообщить о целях, стоящих за сбором этой информации, а также запросить подтверждение того, что серверы, на которых хранятся данные, находятся в Китае. Кроме того, компаниям также предложено быть прозрачными в отношении того, как происходит обучение искусственного интеллекта.

У компаний Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence есть 20 дней, чтобы предоставить всю запрашиваемую информацию. Пока что никаких мер по запрету использования DeepSeek принято не было. Однако все может измениться, если компании, создающие чатбота, решат не реагировать на запрос итальянского GPDP.



#deepseek #чатбот
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