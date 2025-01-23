Антимонопольный орган Великобритании внимательно изучает доминирующее положение двух технологических гигантов в области операционных систем, магазинов приложений и браузеров для смартфонов.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании объявило о начале нового расследования в отношении мобильных платформ Apple и Google с целью определить, должны ли разработчики операционных систем для смартфонов iPhone и Android подвергаться дополнительной проверке в отношении управления их мобильными платформами.

В частности, британское Управление по конкуренции и рынкам обратит внимание на то, как Apple и Google конкурируют друг с другом, применяют ли они механизмы преимущества своих приложений и сервисов и справедливо ли обращаются с разработчиками.

Сара Карделл, исполнительный директор CMA, отметила: «Более конкурентоспособные мобильные экосистемы могут способствовать появлению новых инноваций и возможностей в широком спектре услуг, которыми пользуются миллионы людей, будь то магазины приложений, браузеры или операционные системы. Более высокая конкуренция также может стимулировать рост в Великобритании, позволяя компаниям предлагать новые и инновационные виды продуктов и услуг на платформах Apple и Google».

CMA уже ведет еще одно расследование в отношении Google и Apple, касающееся мобильных веб-браузеров и облачных игр, и предварительно пришла к выводу, что в отношении браузеров эти две компании «препятствуют конкуренции».

Google и Apple уже заняли официальную позицию против нового расследования. Оливер Бетелл, старший директор по конкуренции в Google, заявил: «Открытость Android помогла расширить выбор, снизить цены и демократизировать доступ к смартфонам и приложениям. Это единственный пример успешной и жизнеспособной мобильной операционной системы с открытым исходным кодом. Мы поддерживаем путь, который позволит не ограничивать выбор и возможности для британских потребителей и предприятий, не подвергая риску перспективы роста страны».

Компания Apple, которая утверждает, что ее платформа приложений поддерживает сотни тысяч рабочих мест в Великобритании, заявила, что продолжит «конструктивное сотрудничество» с CMA. Компания из Купертино объяснила, что «Apple верит в процветающие, динамичные рынки, где инновации могут процветать», что она сталкивается с «конкуренцией в каждом сегменте и юрисдикции, в которых она работает», и что она всегда «уделяет внимание доверию пользователей».

Стоит отметить, что в соответствии с Законом о цифровых рынках, конкуренции и потребителях Великобритании, вступившим в силу в этом месяце, CMA может назначить небольшую группу компаний, имеющих «статус стратегического рынка», наложив на них требования к поведению, аналогичные Закону о цифровых рынках, действующему в Европейском союзе. Этот статус присваивается на пять лет, и в течение этого времени компании могут быть оштрафованы на сумму до 10 процентов от их глобального оборота в случае обнаружения нарушений правил поведения.