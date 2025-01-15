Январское обновление безопасности уже появилось для смартфонов Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S24 FE на территории континентальной Европы.

Samsung продолжает обновлять свои лучшие телефоны последним патчем безопасности Android за январь 2025 года. После распространения последнего обновления безопасности Android на Galaxy S21 FE, компания начала распространять его на четыре других смартфона семейства Galaxy S: три представителя серии Galaxy S23 и недавний Samsung Galaxy S24 FE.

Как подтверждает SamMobile, Samsung начала выпуск январского обновления Android 2025 для Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra в Европе с версией прошивки S91*BXXS7CXL2 и для Samsung Galaxy S24 FE в том же регионе с номером сборки S721BXXS3AXL1.

В обоих случаях новое обновление устраняет более пяти десятков проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет ряд общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе предыдущих версий One UI, а также повышает стабильность и производительность этих 4 телефонов премиум-класса.

На данный момент и смартфоны Samsung Galaxy S23, и Galaxy S24 FE работают под управлением Android 14 с One UI 6.1. Ожидается, что все четыре телефона получат обновление до One UI 7 с Android 15 в течение 1 квартала 2025 года.

Если у вас есть один из этих четырех Samsung Galaxy S, и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, это перейти в панель настроек вашего телефона и открыть раздел «Обновление ПО».

Как только оно станет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить», чтобы обновить смартфон Samsung Galaxy с помощью последнего патча безопасности для Android.