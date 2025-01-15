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Vlad_37
Asus представила игровой маршрутизатор ROG Rapture с ИИ и новые модели с Wi-Fi 7
Компания Asus представила новую линейку маршрутизаторов, в том числе новые модели с искусственным интеллектом.

Очень распространенной проблемой остается медленное подключение к Интернету, и решение не всегда заключается в переходе на более быстрый тариф. Бесполезно иметь самый быстрый Интернет, если наш маршрутизатор работает как заторможенный и не может использовать всю полосу пропускания, доступную для наших устройств, особенно если их много по всему дому.

Новые технологии, такие как Wi-Fi 7, призваны помочь в таких ситуациях. Хотя в новых версиях стандарта скорость не является приоритетом, они готовы подключить большее количество устройств без потери производительности, а также предназначены для работы с устройствами умного дома.

Компания ASUS представила новую линейку маршрутизаторов WiFi 7, и всех их объединяет способность использовать потенциал нового стандарта. Мало того, в некоторых случаях они идут еще дальше, используя преимущества новой технологии, о которой сейчас много говорят: искусственный интеллект.

Первый в мире игровой маршрутизатор с искусственным интеллектом - новый ROG Rapture GT-BE19000AI, представленный на выставке CES 2025. Вы можете подумать, что это один из тех случаев, когда слово «ИИ» используется для маркетинга, как мы уже видим в технологическом секторе, но это подозрение кажется необоснованным. Этот маршрутизатор действительно способен выполнять ИИ локально, поскольку он оснащен встроенным нейронным процессором (NPU), то есть в нем есть и CPU, и микроконтроллер (MCU), и NPU, работающие вместе для расширения возможностей локальной обработки.

По словам ASUS, NPU в ROG Rapture GT-BE19000AI используется с интеллектуальным программным обеспечением и программируемым обучением для получения новых возможностей, которые были бы невозможны при использовании только традиционного процессора; например, новый режим энергосбережения AI, который снижает энергопотребление до 46%. 

Это игровой маршрутизатор, и поэтому функции, предназначенные для геймеров, будут наиболее привлекательными. В этом отношении ускорение игр на основе искусственного интеллекта с помощью ROG AI Game Booster и Adaptive QoS 2.0 позволяет снизить задержку на 34%, поддерживая до 3000 игр. Кроме того, этот маршрутизатор оснащен функциями, которые повысят удобство использования, включая блокировщик трекеров, рекламы и сетевую аналитику.

Компания Asus также воспользовалась выставкой CES, чтобы представить новые модели маршрутизаторов, которые предназначены для мобильности. Например, RT-BE58 Go - это новый мобильный маршрутизатор 4G/5G, способный создавать частные точки доступа через общественный Wi-Fi, но при этом ведущий себя как обычный маршрутизатор, если он подключен дома. Он оснащен двухдиапазонным Wi-Fi 7 до 3600 Мбит/с и технологией MLO и 4K-QAM. Дополнительные функции включают VPN с одноразовой активацией.

ASUS 5G-Go является новым мобильным маршрутизатором, поддерживающим роуминг в 232 странах, поэтому мы можем брать его с собой в путешествия, будучи уверенными, что у нас всегда будет надежное интернет-соединение. В дополнение к подключению Wi-Fi 7 он имеет порт 2,5G Ethernet и 10 Гбит/с USB для подключения к компьютеру. Аккумулятор емкостью 6030 мАч позволит нам выходить в Интернет «в течение всего дня», как утверждает ASUS.

Модель BD5 Outdoor обеспечивает скорость двухдиапазонного Wi-Fi 7 до 5 000 Мбит/с и площадь покрытия до 232 квадратных метров, а BD4 Outdoor - скорость до 3600 Мбит/с и площадь покрытия до 227 квадратных метров.

#asus #wi-fi 7 #маршрутизатор с ии
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