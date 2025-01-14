Новая версия высококлассного мобильного чипа регулирует скорость работы, чтобы обеспечить лучший баланс между мощностью и потреблением.

Передовой рынок мобильных устройств ожидает большой технологический скачок. Компания Qualcomm готовится выпустить свой самый сбалансированный процессор на сегодняшний день - оптимизированный вариант нынешнего Snapdragon 8 Elite, который настраивает свои возможности так, чтобы обеспечить именно то количество мощности, которое необходимо большинству пользователей.

Как стало известно Android Authority, утечка спецификаций показывает очень многообещающий проект. Система из восьми интегрированных ядер будет работать интеллектуально: одно основное на 3,21 ГГц для самых требовательных задач, три на 3,01 ГГц для высокой производительности и четыре более производительных ядра для повседневного использования.

Современные телефоны с чипами Snapdragon 8 Elite устанавливают планку производительности, но многие пользователи не используют эти возможности в полной мере. Именно поэтому в новом процессоре реализована передовая технология управления, позволяющая регулировать его производительность в соответствии с реальными потребностями.

Тесты производительности подтверждают его возможности. В ходе измерений с помощью специализированных инструментов он набирает 1 967 баллов при выполнении отдельных задач и 5 827 баллов при интенсивном использовании. Хотя эти показатели несколько ниже, чем у топовой модели, они представляют собой идеальный баланс для повседневного использования.

Появление этого процессора идеально вписывается в график Qualcomm на 2025 год. Производитель стремится предложить более универсальные решения, которые будут поддерживать выдающуюся производительность без постоянной работы на максимальной мощности.

Первые мобильные телефоны с этой технологией появятся у таких производителей, как iQOO и Redmi. Интересно, что текущие устройства Snapdragon 8 Elite уже продемонстрировали потенциал этой архитектуры, а новая версия обещает сохранить качество при большей энергоэффективности.

Официальный запуск запланирован на март 2025 года, следуя стратегии, которую Qualcomm использовала с предыдущей моделью в марте 2024 года.



