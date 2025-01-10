С помощью нажатия кнопки дисплей нового ноутбука превращается из 14 дюймов в 16,7 дюйма.

CES 2025 - идеальное место для того, чтобы удивлять всевозможными инновационными продуктами. И компания Lenovo смогла удивить Lenovo ThinkBook Plus Gen 6, первым в мире ноутбуком с разворачивающимся экраном. Одним нажатием кнопки его OLED-дисплей превращается из 14 дюймов в 16,7 дюйма.

Производитель учел каждую мелочь. Например, разрешение Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 адаптируется к размеру, изменяясь от 2000x1600 пикселей до 2000x2350 пикселей, а частота обновления 120 Гц гарантирует плавность при любом использовании.

Самое удивительное, что, несмотря на наличие моторизованной системы, Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 имеет разумный вес - 1,69 кг.

Конечно, придется подождать, поскольку моторы, выдвигающие экран, выполняют этот процесс около 10 секунд. Также могут появиться небольшие складки, как это бывает в раскладных телефонах. Но это ранняя модель, и Lenovo утверждает, что механизм рассчитан на 20 000 циклов расширения и сжатия.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 оснащен процессорами Intel Core Ultra 2 последнего поколения, включая варианты до Core Ultra 7. Он предлагает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x в сочетании с SSD-накопителем PCIe Gen4 объемом до 1 ТБ. Не обошлось и без 5-Мп камеры с ИК-датчиком для видеозвонков и распознавания лиц, а также современных возможностей подключения с WiFi 7 и Thunderbolt 4.

Этот ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 6, операционной системой которого является Windows 11, обладает всеми преимуществами Copilot.

Наконец, Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 будет доступен с июня 2025 года в США, а его стартовая цена составит 3 499 долларов.