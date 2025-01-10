Ребята из WABetaInfo обнаружили, что в последней бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.25.1.26 Meta* запускает функцию, которая позволит вам создавать собственные чат-боты с искусственным интеллектом.

Как сообщает специализированное СМИ WABetaInfo, в последней бета-версии приложения WhatsApp для Android, номер версии которого 2.25.1.26, стало известно, что приложение для обмена сообщениями работает над функцией, благодаря которой вы сможете создавать свои собственные чат-боты с искусственным интеллектом.

Как вы можете видеть на скриншоте ниже, WhatsApp обновляется с новой опцией для создания ИИ-чатботов, которая очень похожа на ту, что есть в другом популярном приложении Meta* - Instagram*. Так, благодаря новой функции вы сможете создать ИИ-чатбота, подробно описав его функции и указав, что вы хотите, чтобы этот ИИ делал, а также решить, хотите ли вы, например, чтобы этот ИИ был нацелен на продуктивность, развлечения или персональную помощь.

В WhatsApp также подтвердили, что рассматривают возможность включения в эту функцию полезной системы подсказок, которая даст менее опытным пользователям начальную точку и поможет им пройти через процесс создания собственного ИИ-чатбота. Эти подсказки будут разных типов, включая как готовые шаблоны, так и примеры популярных профилей ИИ.

Чтобы еще больше подчеркнуть индивидуальность ИИ и четко определить его функции, WhatsApp также попросит вас указать роль и основную цель ИИ. Это позволит вам создать, например, чатбота, который будет отслеживать ваши тренировки и мотивировать вас на них, или ИИ, который организует ваш рабочий график и отправляет вам уведомления о важных встречах.

Эта новая функция создания чатботов WhatsApp AI пока находится в разработке и после тестирования участниками бета-тестирования должна быть распространена для всех остальных пользователей в одном из будущих обновлений.

*Meta и Instagram являются запрещенными в России организациями.