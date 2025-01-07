Геймеры и специалисты по искусственному интеллекту могут поздравить себя с этими новыми видеокартами.

После нескольких месяцев предположений генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг официально представил на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе четыре модели, входящие в это новое семейство: RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. AMD также представила новые видеокарты на этой CES.

RTX 5090 и 5080 появятся в продаже 30 января, а RTX 5070 Ti и 5070 - в феврале.

Серия Founders Edition RTX 50 - видеокарты собственной разработки NVIDIA - отличается обновленным дизайном с двумя вентиляторами, 3D-испарительной камерой и памятью GDDR7. Все они совместимы с PCIe Gen 5 и оснащены разъемами DisplayPort 2.1b, обеспечивающими разрешение до 8K при 165 Гц. Сложно сказать, как будут выглядеть те, что поставляются партнерами NVIDIA.

По данным The Verge, RTX 5090 - флагман серии, удивительно компактный, с двухслотовым дизайном, который делает его совместимым с ПК малого форм-фактора, что довольно интересно, поскольку до сих пор считалось, что ее размер будет действительно гигантским.

Она оснащена 32 ГБ GDDR7, впечатляющей пропускной способностью памяти 1792 ГБ/с и не менее чем 21760 ядрами CUDA. NVIDIA заявляет об удвоении производительности по сравнению с RTX 4090 благодаря архитектуре Blackwell и DLSS 4. Однако энергопотребление увеличилось до 575 Вт, что на 125 Вт больше, чем у предшественницы, и рекомендуется использовать блок питания мощностью 1000 Вт.

В демонстрационном ролике Cyberpunk 2077 с полной трассировкой лучей RTX 5090 показал 238 кадров в секунду при использовании DLSS 4 по сравнению со 106 кадрами в секунду у RTX 4090 с DLSS 3.5. Таким образом, это огромный скачок в том, на что способно новое поколение видеокарт, и во многом благодаря технологии DLSS 4.

RTX 5080 призвана удвоить производительность RTX 4080. Она оснащена 16 ГБ GDDR7, пропускной способностью памяти 960 ГБ/с и 10752 ядрами CUDA. Энергопотребление составляет 360 Вт, и NVIDIA рекомендует использовать блок питания мощностью 850 Вт. RTX 5070 Ti имеет 16 ГБ GDDR7, пропускную способность памяти 896 ГБ/с и 8960 ядер CUDA, а энергопотребление составляет 300 Вт. RTX 5070 предлагает 12 ГБ GDDR7, пропускную способность 672 ГБ/с и 6144 ядра CUDA, а ее энергопотребление составляет 250 Вт. Таким образом, скачок по сравнению с RTX 5090 уже колоссален в пределах своего диапазона.

Кроме того, Хуанг утверждает, что RTX 5070 может сравняться по производительности с RTX 4090, что возможно только благодаря мощности DLSS 4, а не вычислительной мощности самой видеокарты.

Среди новых возможностей DLSS 4 можно отметить следующие:

RTX Neural Shaders. Сжатие текстур в играх.

RTX Neural Faces. Улучшает качество лиц с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Многокадровая генерация. Генерирует до трех дополнительных кадров для каждого традиционного кадра, увеличивая частоту кадров до 8.

Улучшенное качество изображения. Уменьшение задвоения изображения и повышение детализации в движении.

Серия RTX 50 также появится в ноутбуках. RTX 5090 для ноутбуков будет иметь 24 ГБ GDDR7, RTX 5080 - 16 ГБ, RTX 5070 Ti - 12 ГБ и RTX 5070 - 8 ГБ. Ноутбуки, оснащенные этими видеокартами, появятся в продаже в марте, следуя логике, которую мы наблюдали до сих пор. Видеокарты для ноутбуков появляются немного позже, чем видеокарты для настольных ПК. Это касается, например, нового поколения от ASUS.

Что касается цен, то пока сложно сказать, поскольку это будет зависеть от того, какие производители будут выпускать ее дальше. Но если говорить конкретно, то версии Founder's Edition стоят от $1 999 за RTX 5090, $999 за RTX 5080, $749 за RTX 5070 Ti и $549 за RTX 5070.