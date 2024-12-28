Один геймер создал полномасштабную копию кабины грузовика, чтобы получить максимум удовольствия от игры American Truck Simulator.

Любитель игр, известный под ником Papote450gamer, вывел свою любовь к симуляторам вождения на новый уровень, создав впечатляющую кабину грузовика. Его проект включает в себя четыре 32-дюймовых монитора, функциональный руль, работающие датчики и даже механическую коробку передач.

Как сообщает TechEblog, эта сборка создана специально для игры в American Truck Simulator, игру от SCS Software, выпущенную в 2016 году. Симулятор, в котором даже предусмотрены обязательные остановки на станциях взвешивания и пограничных пунктах.

Внимание к деталям в самодельной сборке необычайно. В кабине точно воспроизведены все элементы, которые можно найти в настоящем грузовике, от переключателей до приборов на панели.