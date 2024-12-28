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Vlad_37
Энтузиаст создал полномасштабную копию кабины грузовика для игры American Truck Simulator
Один геймер создал полномасштабную копию кабины грузовика, чтобы получить максимум удовольствия от игры American Truck Simulator.

Любитель игр, известный под ником Papote450gamer, вывел свою любовь к симуляторам вождения на новый уровень, создав впечатляющую кабину грузовика. Его проект включает в себя четыре 32-дюймовых монитора, функциональный руль, работающие датчики и даже механическую коробку передач.

Как сообщает TechEblog, эта сборка создана специально для игры в American Truck Simulator, игру от SCS Software, выпущенную в 2016 году. Симулятор, в котором даже предусмотрены обязательные остановки на станциях взвешивания и пограничных пунктах.

Внимание к деталям в самодельной сборке необычайно. В кабине точно воспроизведены все элементы, которые можно найти в настоящем грузовике, от переключателей до приборов на панели.

#игры #симулятор #american truck simulator
2
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