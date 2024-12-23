В то время как различные версии iOS 18 еще не вышли, финальный релиз iOS 19 ожидается в конце следующего года, что приведет к несовместимости некоторых устройств.
Как объясняет французское издание iPhoneSoft, как правило, Apple разрешает всем iPhone под управлением iOS 18 обновиться до iOS 19, поэтому многие модели смогут обновиться.
С другой стороны, для обновления iPadOS 19, операционной системы для iPad, компания значительно сократила список устройств, которые будут совместимы, - всего четыре устройства смогут перейти на новую версию.
Возвращаясь к iPhone, следует добавить, что многие из них будут обновлены до iOS 19, хотя и с ограниченной функциональностью, поскольку не смогут получить доступ к инструментам, включенным в Apple Intelligence.
Таким образом, многие получат обновление, но не эту новую функцию, как это может случиться с несколько более старыми моделями, теми, что были выпущены в течение 2018 года, например iPhone XS, iPhone XS Max или iPhone XR.
Здесь вы можете увидеть все модели iPhone, которые получат обновление до iOS 19:
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max (2024)
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max (2023)
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max (2022)
- iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max (2021)
- iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max (2020)
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (2019)
- iPhone XS / XS Max (2018) iPhone XR (2018)
- iPhone SE (3-го поколения) (2022)
- iPhone SE (2-го поколения) (2020)
Что касается обновления iPad до iPadOS 19, то здесь список более ограничен, поскольку устройства с процессорами седьмого поколения A10, то есть некоторые из тех, что были выпущены в 2019 году, не смогут перейти на новую версию.
В общем, вот список iPad, которые можно будет обновить до iPadOS 19:
- iPad mini (пятое поколение или более поздняя версия)
- iPad (восьмое поколение или более поздняя версия)
- iPad Air (третье поколение или более поздняя версия)
- iPad Pro (2018 года или более поздней версии)
На данный момент в iOS 18 еще предстоит добавить ряд функций в течение 2025 года, поэтому новая версия будет доступна только в последние месяцы следующего года, когда она начнет постепенно распространяться на те модели, которые вы видели здесь.