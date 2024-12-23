Обновление iOS 19, которое произойдет в конце 2025 года, выйдет не для всех моделей iPhone, хотя и для большинства из них. Здесь вы можете увидеть список iPhone, которые не получат обновление от Apple.

В то время как различные версии iOS 18 еще не вышли, финальный релиз iOS 19 ожидается в конце следующего года, что приведет к несовместимости некоторых устройств.

Как объясняет французское издание iPhoneSoft, как правило, Apple разрешает всем iPhone под управлением iOS 18 обновиться до iOS 19, поэтому многие модели смогут обновиться.

С другой стороны, для обновления iPadOS 19, операционной системы для iPad, компания значительно сократила список устройств, которые будут совместимы, - всего четыре устройства смогут перейти на новую версию.

Возвращаясь к iPhone, следует добавить, что многие из них будут обновлены до iOS 19, хотя и с ограниченной функциональностью, поскольку не смогут получить доступ к инструментам, включенным в Apple Intelligence.

Таким образом, многие получат обновление, но не эту новую функцию, как это может случиться с несколько более старыми моделями, теми, что были выпущены в течение 2018 года, например iPhone XS, iPhone XS Max или iPhone XR.

Здесь вы можете увидеть все модели iPhone, которые получат обновление до iOS 19:

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max (2024)

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max (2023)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max (2022)

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max (2021)

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max (2020)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (2019)

iPhone XS / XS Max (2018) iPhone XR (2018)

iPhone SE (3-го поколения) (2022)

iPhone SE (2-го поколения) (2020)

Что касается обновления iPad до iPadOS 19, то здесь список более ограничен, поскольку устройства с процессорами седьмого поколения A10, то есть некоторые из тех, что были выпущены в 2019 году, не смогут перейти на новую версию.

В общем, вот список iPad, которые можно будет обновить до iPadOS 19:

iPad mini (пятое поколение или более поздняя версия)

iPad (восьмое поколение или более поздняя версия)

iPad Air (третье поколение или более поздняя версия)

iPad Pro (2018 года или более поздней версии)

На данный момент в iOS 18 еще предстоит добавить ряд функций в течение 2025 года, поэтому новая версия будет доступна только в последние месяцы следующего года, когда она начнет постепенно распространяться на те модели, которые вы видели здесь.