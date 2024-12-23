На дворе конец 2024 года, и, как обычно в это время, WhatsApp, самый популярный на сегодняшний день клиент для обмена мгновенными сообщениями, только что раскрыл, какие смартфоны на базе Android перестанут быть совместимыми с его мобильным приложением.
В марте текущего года WhatsApp обновил свою страницу поддержки, сообщив, что все телефоны с Android версии до 5.0 больше не будут совместимы с его приложением для обмена сообщениями.
В недавнем отчете итальянского СМИ HDBlog.it сообщается, какие смартфоны на базе Android перестанут поддерживать WhatsApp с 1 января 2025 года.
WhatsApp перестанет работать на 19 телефонах под управлением Android KitKat, список которых мы приводим ниже:
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy Ace 3
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Motorola moto G
- Motorola Razr HD
- Motorola moto E 2014
- HTC One X
- HTC One X+
- HTC Desire 500
- HTC Desire 601
- LG Optimus G
- LG Nexus 4
- LG G2 Mini
- LG L90
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia T
- Sony Xperia V
Хотя всем телефонам из этого списка уже более 10 лет, вполне возможно, что вы до сих пор используете один из них как вторую трубку. В этом случае мы рекомендуем вам сделать резервную копию чатов WhatsApp и привязать его к более новому устройству до 1 января 2025 года, иначе вы потеряете все эти сообщения навсегда.