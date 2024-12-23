Если у вас есть один из этих 19 старых смартфонов на базе Android, то с 1 января 2025 года вы больше не сможете пользоваться WhatsApp.

На дворе конец 2024 года, и, как обычно в это время, WhatsApp, самый популярный на сегодняшний день клиент для обмена мгновенными сообщениями, только что раскрыл, какие смартфоны на базе Android перестанут быть совместимыми с его мобильным приложением.

В марте текущего года WhatsApp обновил свою страницу поддержки, сообщив, что все телефоны с Android версии до 5.0 больше не будут совместимы с его приложением для обмена сообщениями.

В недавнем отчете итальянского СМИ HDBlog.it сообщается, какие смартфоны на базе Android перестанут поддерживать WhatsApp с 1 января 2025 года.

WhatsApp перестанет работать на 19 телефонах под управлением Android KitKat, список которых мы приводим ниже:

Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy Note 2 Samsung Galaxy Ace 3 Samsung Galaxy S4 Mini Motorola moto G Motorola Razr HD Motorola moto E 2014 HTC One X HTC One X+ HTC Desire 500 HTC Desire 601 LG Optimus G LG Nexus 4 LG G2 Mini LG L90 Sony Xperia Z Sony Xperia SP Sony Xperia T Sony Xperia V

Хотя всем телефонам из этого списка уже более 10 лет, вполне возможно, что вы до сих пор используете один из них как вторую трубку. В этом случае мы рекомендуем вам сделать резервную копию чатов WhatsApp и привязать его к более новому устройству до 1 января 2025 года, иначе вы потеряете все эти сообщения навсегда.