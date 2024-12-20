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Vlad_37
В Windows 11 появился перевод звука в реальном времени
Последняя бета-версия Windows 11 добавляет возможность переводить в реальном времени любые диалоги в видео, потоковых передачах, видеозвонках и т. д., но только на ПК с поддержкой искусственного интеллекта.

Теперь можно понимать любое видео на более чем 44 языках, если у вас есть Windows 11 и ПК с Copilot+. Перевод в реальном времени - это реальность, но есть ряд условий и ограничений, которые, вероятно, будут устранены в финальной версии.

Несколько лет назад Илон Маск заявил, что его дети не будут учить языки, потому что обо всем позаботится искусственный интеллект. Конечно, это совершенно неверно, потому что изучение языка - это нечто большее, чем просто его понимание. Но он был прав в том, что искусственный интеллект возьмет на себя заботу о переводе. Мы уже находимся на этом этапе.

До сих пор в режиме реального времени можно было переводить только аудио, используя облачные сервисы или мощную видеокарту. Microsoft не уточняет, будет ли этот перевод осуществляться полностью на компьютере или же ему будет помогать облачный сервис.

Переводить голоса в режиме реального времени уже можно было на ноутбуке с процессором Qualcomm Snapdragon X и Windows 11 с функцией Copilot+. Теперь Microsoft добавляет эту возможность в ноутбуки с новыми процессорами Intel и AMD с чипами искусственного интеллекта, которые поддерживают Copilot+.

Бета-версия Windows 11 Insider Preview Build 26120.2705 (KB5050636), теперь доступна для разработчиков. Для перевода требуются новейшие драйверы от AMD и Intel, которые только что были выпущены.

С этим обновлением Copilot+ может переводить 44 языка в субтитры в режиме реального времени с любого источника звука: YouTube или TikTok, видеозвонки, фильмы и т. д. Пример таких субтитров вы можете увидеть на начальной фотографии.

У этого аудиопереводчика Windows 11 в реальном времени пока есть одно существенное ограничение: он создает только английские субтитры. Надеемся, что в скором времени Microsoft добавит все остальные языки.

Еще одна новая функция, но только для ноутбуков с процессорами Qualcomm Snapdragon X, - транскрипция китайского языка.

#windows 11 #новые функции
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