Исследование, в котором приняли участие 54 человека, показало, что постоянное наблюдение значительно изменяет нашу способность обрабатывать лица и распознавать социальные угрозы.

Представьте, что вы заходите в магазин, окруженный камерами наблюдения. Хотя вы знаете, что они там есть, вы стараетесь не обращать на них внимания и продолжаете делать покупки. Однако в вашем мозгу что-то меняется, и вы этого не замечаете. Как показало исследование, проведенное в Технологическом университете Сиднея вы по-другому обрабатываете лица и взгляды, а также находитесь в состоянии постоянной боевой готовности.

Исследование, проведенное под руководством профессора Кайли Сеймур, показывает, что этот феномен выходит далеко за рамки простого изменения поведения, которое мы все испытываем, когда знаем, что за нами наблюдают. Воздействие оказывается непосредственно на то, как наши нейроны обрабатывают информацию, изменяя фундаментальные механизмы, которые позволяют нам распознавать угрозы, друзей и тонкие социальные сигналы.

Больше всего в этом исследовании поражает масштаб изменений в нашей умственной деятельности. Участники исследования продемонстрировали почти сверхъестественную способность распознавать лица, когда знали, что за ними наблюдают, и обрабатывали их почти на секунду быстрее, чем в обычных условиях. И это происходило даже тогда, когда они сообщали, что не испытывают беспокойства по поводу слежки.

Этот эффект, описанный Сеймуром говорит о том, что наш мозг вырабатывает новые схемы обработки информации в ответ на постоянное наблюдение. Способность быстро распознавать лица и направления взглядов очень важна для нашей социальной жизни, но за эту повышенную бдительность приходится платить.

Особенно тревожны последствия для психического здоровья. Повышенная чувствительность к взглядам - распространенный симптом таких расстройств, как социальная тревожность и психоз, при которых у людей развивается иррациональная озабоченность тем, что за ними наблюдают. Исследователи сравнивают эти изменения с воздействием на мозг, предполагая, что постоянное наблюдение может «взламывать» наши естественные психические процессы.

Хотя камеры наблюдения стали стандартным инструментом для предотвращения нежелательного поведения в магазинах и общественных местах, их воздействие выходит далеко за рамки простого поведенческого сдерживания.

Профессор Сеймур делает вывод о необходимости дальнейших исследований, особенно в области лимбической системы - области мозга, отвечающей за наши эмоциональные реакции. Растущая повсеместность наблюдения, возможно, накладывает на общество невидимое психическое бремя, в корне меняя не только наше поведение, но и то, как наш мозг обрабатывает окружающий нас социальный мир.