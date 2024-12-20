США планируют запретить роутеры TP-Link и выдвигают всевозможные обвинения, утверждая, что эти устройства могут использоваться в китайских кибератаках. Ситуация привела к расследованию со стороны нескольких правительственных ведомств.

Китайский гигант по производству маршрутизаторов TP-Link оказался в центре большой проблемы в Соединенных Штатах. Власти всерьез рассматривают возможность запретить продажу данных устройств в стране, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Они подозревают, что эти маршрутизаторы могут использоваться в качестве шлюза для китайских кибератак.

Согласно сообщению в Wall Street Journal, министерства торговли, обороны и юстиции привлекли внимание к TP-Link, и, несмотря на то, что компания занимает не менее 65% рынка, теперь она находится под ударом.

Любопытно, что TP-Link - это не просто бренд. Мы говорим о поставщике, которого выбирает Amazon, и, что еще более тревожно, о поставщике, который обеспечивает интернет-коммуникации Министерства обороны и других федеральных агентств.

Но тут возникает главный вопрос: что привело к такой ситуации? Впервые Microsoft бросила первый камень в октябре, когда стало известно, что группа китайских хакеров использует сеть взломанных устройств, в основном маршрутизаторов TP-Link, для атак на пользователей Microsoft Azure.

Однако на этом обвинения не заканчиваются. Согласно источникам, цитируемым WSJ, TP-Link поставляет маршрутизаторы с дефектами безопасности, которые компания не удосуживается устранить.

Неудивительно, что TP-Link, со своей стороны, дает отпор. Представитель компании заявил, что они готовы сотрудничать с правительством США, чтобы продемонстрировать, что их методы обеспечения безопасности соответствуют требованиям.

В целом, очевидно, что этот случай является частью более широкой борьбы с китайскими технологиями в США. Администрация Байдена уже принимала меры против других компаний, таких как China Telecom, и новая администрация Дональда Трампа в 2025 году, вероятно, последует этому примеру.