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Vlad_37
Xiaomi догоняет Apple и становится лидером рынка носимых устройств
Xiaomi вышла на первое место вместе с Apple, тем самым занимая одинаковую долю рынка.

Рост бизнеса Xiaomi в последние годы был головокружительным, и речь идет не только о смартфонах, где компания уже является третьим по величине производителем во всем мире. Одним из важнейших сегментов потребительских технологий являются носимые устройства, и, по данным консалтинговой компании Canalys, азиатский производитель уже вышел на первое место наряду с Apple, разделив с ней одинаковую долю рынка.

Постепенно Xiaomi не только удалось занять свою нишу на этом рынке, но и по доле рынка она уже сравнялась с лидером в этом сегменте, калифорнийской компанией Apple, хотя их бизнес-модели, очевидно, сильно отличаются.

Это, несомненно, самый яркий момент текущего 2024 года, где и Apple, и Xiaomi достигли одинаковой доли рынка - 16,1%, что делает их лидерами рынка на данный момент. Это стало возможным благодаря падению Apple, которая за последний год сократилась на 3,6 %, в то время как Xiaomi сильно выросла, показав положительный результат в 37,3 %. Huawei занимает третье место с долей рынка в 13,5 % и ростом в 38,5 %.

С другой стороны, Samsung находится на пятом месте с долей рынка 9,1 % и темпами роста 24,3 % в годовом сравнении. На графике, представленном Canalys, мы видим, как линии рыночной доли Xiaomi и Apple в этом квартале столкнулись в одном и том же месте. График, на котором отчетливо видна обратная эволюция обеих компаний: в последние кварталы Apple снижалась, а Xiaomi неуклонно росла. Xiaomi не обгоняла Apple со второго квартала 2021 года, хотя в третьем квартале 2020 года она также была впереди. Очевидно, что текущий год знаменует собой новый переломный момент на этом рынке.

#xiaomi #часы
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