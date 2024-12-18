Автомобильный бренд, один из старейших в Китае, планирует запустить летающую продукцию в 2026 году.

Еще относительно недавно идея о том, что в будущем автомобили смогут летать, казалась немыслимой, словно что-то из фантастического фильма. Однако, похоже, что такое будущее уже наступило, и последним производителем, присоединившимся к этому процессу, стала компания Changan Auto, которая только что объявила о том, что собирается представить свой первый летающий автомобиль.

Хотя коммерческий летающий автомобиль еще не запущен официально, есть несколько прототипов, очень близких к запуску, таких как Alef Model A, который мы видели на MWC 2024 в этом году и который уже доступен для предварительного бронирования в США. Очевидно, что интерес к этой инновационной технологии растет, и, более того, один из старейших китайских автомобильных брендов, Changan, уже раскрыл планы по разработке как низковысотных самолетов, так и летающих автомобилей.

На автомобильной выставке Guangzhou Motor Show 2024, прошедшей 15 ноября, Changan Automobile продемонстрировала свои достижения в области воздушных транспортных средств, автономного вождения, человекоподобных роботов, моделей с искусственным интеллектом и других умных технологий. Кроме того, технологическое издание Pandaily утверждает, что в ближайшие пять лет компания хочет инвестировать более 50 миллиардов юаней в разработку комплексных транспортных решений на суше, море и в воздухе, и самое главное: она планирует запустить летающие продукты в 2026 году.

Несколько часов назад автопроизводитель Changan Auto объявил, что на этой неделе, в субботу 21 декабря, он подпишет соглашения с другими компаниями об исследовании летающих автомобилей. Встреча состоится всего за несколько дней до презентации первого летающего автомобиля, которая, согласно опубликованному вчера в социальной сети Weibo плакату с изображением пропеллера и надписью Big Move, состоится в пятницу 27 декабря.

В контексте китайской индустрии летающих автомобилей компания Xpeng выделяется как важный конкурент, в частности, со своей дочерней компанией Aeroth. Они являются разработчиками модели Land Carrier, своего рода наземного авианосца, который недавно успешно прошел летные испытания в Шанхае, что стало важной вехой в индустрии. Ожидается, что этот автомобиль поступит в производство в 2026 году, а его предполагаемая цена составит менее двух миллионов юаней (261 000 евро), что может дать нам представление о ценовом диапазоне летающих автомобилей на китайском рынке.