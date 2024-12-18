Эксперт по нейробиологии Рафаэль Юсте считает, что мозг не только интерпретирует реальность, но и «создает ее». Об этом он рассказывает в своей книге El cerebro, el teatro del mundo («Мозг, театр мира»), раскрывающей секреты нашего разума.

Человеческий разум всегда был загадочным элементом, который на протяжении многих лет пытались разгадать многочисленные научные исследования. В рамках этого сценария нейронаука наиболее близко подошла к разгадке его глубочайших секретов, и, по мнению известного нейробиолога Рафаэля Юсте, мы как никогда близки к пониманию того, как работает мозг.

В своей книге El cerebro, el teatro del mundo Юсте предлагает увлекательную гипотезу: мозг не только интерпретирует окружающий нас мир, но и создает свою собственную реальность, словно постоянно развивающуюся симуляцию.

В основе этого исследования, сочетающего в себе научные изыскания и философские размышления, лежит идея о том, что восемьдесят миллиардов нейронов, из которых состоит наш мозг, функционируют как сеть, способная предвидеть будущее. Эта внутренняя модель мира помогает нам не только понимать реальность, но и предвидеть ее и принимать решения, адаптируясь к окружающей среде.

Эксперт называет это «театром мира», отдавая дань уважения Кальдерону де ла Барка, поскольку считает, что то, что мы воспринимаем, в значительной степени является внутренней конструкцией.

Рафаэль Юсте, нейробиолог "Википедия"

Рафаэль Юсте, испанский нейробиолог, возглавляющий Центр нейротехнологий в Колумбийском университете (США), в недавнем интервью телеканалу Cuatro объяснил, что ключ к пониманию мозга лежит в представлении о нем как о машине предсказаний.

«Цель этой книги - выдвинуть гипотезу, способную объяснить загадку мозга: как человеческий разум возникает из активности нейронов, - объясняет Юсте.

Мозг обрабатывает сенсорную информацию и использует ее для построения виртуальной модели окружающей среды. Эта модель не только отражает то, что мы воспринимаем, но и генерирует гипотезы о том, что может произойти. «Мы используем эту модель, чтобы рассчитать, что произойдет в будущем, и, исходя из этого, разработать и выбрать поведение, соответствующее окружающей среде», - говорит эксперт.

Юсте считает, что мы живем на заре новой эры, современного ренессанса, который переосмыслит наше понимание того, что значит быть человеком. «В будущем у нас в голове будет устройство, которое позволит нам подключаться к сети с помощью нашего мозга».

Он считает, что в недалеком будущем эти устройства, имплантированные в мозг, позволят нам общаться без слов или мгновенно учить языки.

Хотя эти идеи звучат как научная фантастика, Юсте представляет их как реальные возможности, основанные на современных достижениях в области нейронаук и искусственного интеллекта. В книге El cerebro, el teatro del mundo нейробиолог ведет нас по пути, который охватывает все этапы - от эволюционного происхождения нервной системы до самых футуристических применений нейротехнологий.

С помощью наглядных примеров и метафор автору удается доступно объяснить сложные концепции, приближая нейронауку к широкой публике.

Среди своих размышлений он выделяет важность эмоций как инструмента для принятия решений и центральную роль памяти в формировании нашей личности. Он также подчеркивает, что, хотя мы прошли долгий путь в понимании мозга, мы только начинаем раскрывать его истинный потенциал.