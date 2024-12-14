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Vlad_37
WhatsApp улучшает видео и голосовые звонки с помощью четырех основных новых функций
WhatsApp продолжает повышать значимость своих возможностей общения в реальном времени.

WhatsApp продолжает прилагать все усилия для повышения качества сервиса, и на этот раз они сосредоточили свои силы на звонках и видеозвонках. Компания Meta* объявила о 4 новых важных функциях, которые улучшат работу пользователей, чаще всего использующих эти инструменты WhatsApp.

Одной из функций, которая становится все более популярной среди пользователей, является сервис видео и голосовых звонков WhatsApp, поэтому приложение анонсировало интересный пакет улучшений, направленный исключительно на эту область. Этим WhatsApp показывает, что его интересует не только обмен сообщениями, хотя это, безусловно, самый популярный вид общения.

В WhatsApp появятся следующие новые функции:

  • Выбор участников для звонка. Отныне вы сможете выбирать, кому звонить из группового чата, не уведомляя других участников. Это позволит вам общаться с конкретными людьми без необходимости создавать новые группы для ситуаций, когда вы не хотите, чтобы все участники участвовали в разговоре.
  • Видеозвонки с новыми эффектами. Вы можете сделать свои разговоры более непринужденными, приятными и веселыми с помощью 10 новых фильтров, которые можно активировать во время видеозвонка: от классических фильтров вроде «щенячьих ушек» до виртуального погружения в воду на глазах у других участников.
  • Улучшенные звонки на ПК. Если вы являетесь пользователем настольного WhatsApp, теперь вы найдете все необходимое, чтобы совершить звонок с компьютера, а также создать ссылку на звонок или даже напрямую набрать номер телефона, чтобы позвонить через WhatsApp.
  • Улучшено качество видеозвонков. Как на ПК, так и на смартфоне повышена надежность звонков, а также увеличено разрешение изображения, чтобы сделать индивидуальные и групповые видеозвонки более четкими.

Учитывая, что звонки в наши дни все реже входят в повседневную жизнь, видеозвонки WhatsApp пользуются большой популярностью среди пользователей, которые хотят видеть друг друга через экран устройства. Это, по сути, позволяет обойтись без привычной процедуры классических звонков, так как связь осуществляется через Интернет и не требует никаких затрат на установку звонка, что особенно важно для общения с людьми за границей.

Кроме того, одним из преимуществ WhatsApp является сквозное шифрование, что обеспечивает безопасность, которой не обладают некоторые другие сервисы.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации

* X заблокирована на территории РФ.

#whatsapp #новые функции
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