Революция ИИ может полностью изменить способы взаимодействия с интернетом в ближайшие годы.

Искусственный интеллект вот-вот перевернет представление о том, как мы пользуемся Интернетом. По словам Мустафы Сулеймана, генерального директора подразделения искусственного интеллекта Microsoft, виртуальные помощники заменят браузеры и поисковые системы в течение трех-пяти лет. Эта трансформация обещает радикально упростить наше взаимодействие с технологиями, уводя нас от традиционного поиска.

Согласно информации, опубликованной в TechSpot, Сулейман считает нынешний процесс использования поисковых систем громоздким и неэффективным. Альтернатива, которую он предлагает, революционна: системы искусственного интеллекта способны напрямую взаимодействовать с другими системами искусственного интеллекта для выполнения наших запросов, что избавит нас от необходимости вручную перемещаться по веб-страницам.

Такое видение будущего ставит серьезные задачи, которые Microsoft уже решает. Компания утверждает, что добилась значительного прогресса в уменьшении «галлюцинаций» - основной проблемы, влияющей на надежность генеративного ИИ. В случаях, когда две системы ИИ сталкиваются с ошибками во время взаимодействия, люди могут пересмотреть и доработать эти обмены, чтобы улучшить их работу.

Аналитик Ом Малик идет дальше, предполагая, что традиционные браузеры, предназначенные для интернета, ориентированного на документы, могут устареть в мире, где доминирует иммерсивный опыт дополненной реальности, виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Как отмечается в газете La Vanguardia, искусственный интеллект способен разбить веб-страницы на интерактивные и персонализированные информационные потоки.

Google также исследует эту территорию с помощью Project Jarvis, агента ИИ, способного брать на себя ограниченный контроль над мышью и браузером пользователя для автоматизации задач. OpenAI, возможно, разрабатывает свой собственный браузер для работы с ChatGPT.

Что касается развития искусственного интеллекта общего назначения (AGI), то ведутся споры о его определении и сроках. Сулейман считает, что этот срок составляет от двух до десяти лет, определяя его не как драматическое явление из научной фантастики, а как момент, когда ИИ сможет решать большинство задач, требующих человеческих знаний.

Эта трансформация поднимает важные вопросы о будущем онлайн-рекламы и конкуренции в электронной коммерции: как агенты ИИ узнают, где найти лучшие предложения? Что произойдет с доходами от рекламы, когда люди перестанут кликать на сайты? На эти вопросы еще предстоит ответить, когда мы вступим в новую эру вычислений.