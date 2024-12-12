Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Microsoft считает, что искусственный интеллект заменит браузеры и поисковые системы
Революция ИИ может полностью изменить способы взаимодействия с интернетом в ближайшие годы.

Искусственный интеллект вот-вот перевернет представление о том, как мы пользуемся Интернетом. По словам Мустафы Сулеймана, генерального директора подразделения искусственного интеллекта Microsoft, виртуальные помощники заменят браузеры и поисковые системы в течение трех-пяти лет. Эта трансформация обещает радикально упростить наше взаимодействие с технологиями, уводя нас от традиционного поиска.

Согласно информации, опубликованной в TechSpot, Сулейман считает нынешний процесс использования поисковых систем громоздким и неэффективным. Альтернатива, которую он предлагает, революционна: системы искусственного интеллекта способны напрямую взаимодействовать с другими системами искусственного интеллекта для выполнения наших запросов, что избавит нас от необходимости вручную перемещаться по веб-страницам.

Такое видение будущего ставит серьезные задачи, которые Microsoft уже решает. Компания утверждает, что добилась значительного прогресса в уменьшении «галлюцинаций» - основной проблемы, влияющей на надежность генеративного ИИ. В случаях, когда две системы ИИ сталкиваются с ошибками во время взаимодействия, люди могут пересмотреть и доработать эти обмены, чтобы улучшить их работу.

Аналитик Ом Малик идет дальше, предполагая, что традиционные браузеры, предназначенные для интернета, ориентированного на документы, могут устареть в мире, где доминирует иммерсивный опыт дополненной реальности, виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Как отмечается в газете La Vanguardia, искусственный интеллект способен разбить веб-страницы на интерактивные и персонализированные информационные потоки.

Google также исследует эту территорию с помощью Project Jarvis, агента ИИ, способного брать на себя ограниченный контроль над мышью и браузером пользователя для автоматизации задач. OpenAI, возможно, разрабатывает свой собственный браузер для работы с ChatGPT.

Что касается развития искусственного интеллекта общего назначения (AGI), то ведутся споры о его определении и сроках. Сулейман считает, что этот срок составляет от двух до десяти лет, определяя его не как драматическое явление из научной фантастики, а как момент, когда ИИ сможет решать большинство задач, требующих человеческих знаний.

Эта трансформация поднимает важные вопросы о будущем онлайн-рекламы и конкуренции в электронной коммерции: как агенты ИИ узнают, где найти лучшие предложения? Что произойдет с доходами от рекламы, когда люди перестанут кликать на сайты? На эти вопросы еще предстоит ответить, когда мы вступим в новую эру вычислений.

#microsoft #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
Новый ИИ-генератор видео Sora создаёт видеоролики со множеством ошибок
Google представила новую модель ИИ Gemini 2.0
Новая модель искусственного интеллекта Gemini 2.0 от Google оснащена выводом звука и изображения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
3
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
10
Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
7
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
7
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
Subaru заняла первое место в рейтинге надёжности автомобилей по итогам 2024 года
+
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
10
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
+
Ка-52М с ракетой «Вихрь-1» уничтожил ДОТ сквозь 2,5 метра бетона
+
Apple откладывает выход финальной версии iOS 18.2
+
В России создали фотонный чип для суперкомпьютера, выпущенный по 90-нм технологическим нормам
5
Раскрыты характеристики основной камеры Galaxy S25 Ultra, благодаря появлению в листинге Camera FV-5
+
Из-за нескольких характерных особенностей самоходка "Рапира" может "подпрыгивать" при стрельбе
+

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
11
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
7
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
+
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
54
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
15
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом (18+)
10
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
7

Сейчас обсуждают

nonses84
00:48
Да хули думать , это подбитый инопланетный корабль или его часть.
НАСА обнаружило таинственные тёмные кометы, которые выглядят как астероиды
nonses84
00:35
Там просто код пишет ии , многие теперь не нужны попросту.
GALAX выпустила еще одну видеокарту линейки GeForce RTX 4080 SUPER
nonses84
00:27
Как бы 1080ти будет быстрей 4060
Intel Arc B580 на 20% обошла GeForce RTX 4060 в 3DMark Time Spy
Александр Касарин
00:10
Супер отлично
Отвечать на голосовые сообщения станет удобнее и быстрее благодаря новой функции WhatsApp
Александр Поправка
00:04
Сериал показывали в середине 90-х по НТВ. Кажется в воскресенье до обеда. Смотрится неплохо и сегодня. Автор статьи явно не разобрался до конца раз у него "Селекаты". Почему не Силикаты. Это же логич...
Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
Пётр Волков
23:46
На торрентах нет недоступного контента.
Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
lewile
23:43
Ну так то я вообще вчера с Марса вернулся, ракету от Маска тестировал. Ага если бы испытания гиперзвука у них прошли удачно, во всех ракурсах этот видос бы посетили с намеком что могут...
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
lewile
23:41
О наркохрюшка вылезла, бред рассказывает. Ну давай расскажи как Вам там в ЕС весело? Ещё чутка и так же в НАТО примут.
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
lewile
23:26
Тут надо понимать что не заплатил, не значит "уклонился от уплаты". Нашел лазейку чтоб законно не платить, это тоже надо уметь. Большинство пользуются серыми схемами которые часто выходят боком.
Благодаря лазейке в законодательстве Дженсен Хуанг избежал $8 млрд налогов на наследство
Waramagedon
23:23
туфта это то, что у тебя вместо мозга.
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем