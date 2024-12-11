В WhatsApp появился совершенно иной способ отвечать на голосовые сообщения в чатах.

Обновления WhatsApp происходят постоянно, приложение для обмена сообщениями от Meta (признана в России экстремистской организацией) уже несколько недель удивляет нас новыми интересными функциями. Последняя новость о WhatsApp заключается в том, что скоро появится новый способ ответа на голосовые сообщения, что повысит удобство пользователей при выполнении этого действия.

Эта новая функция была обнаружена благодаря анализу последней бета-версии WhatsApp для Android, проведенному WABetaInfo. В версии 2.24.26.6 WhatsApp для Android было обнаружено, что для того, чтобы было проще ответить на голосовое сообщение сообщением того же типа, интерфейс чатов был изменен.

До сих пор, чтобы ответить на голосовое сообщение в WhatsApp, нужно было провести пальцем по полученному сообщению, а затем нажать на значок микрофона, чтобы начать запись голосового сообщения. WhatsApp хочет изменить весь этот процесс, и для этого он добавил новый элемент в чаты.

Этот элемент представляет собой значок микрофона рядом с полученными голосовыми сообщениями. Функциональность этого элемента является ключевой: пользователи, получившие голосовое сообщение, смогут нажать непосредственно на этот значок, чтобы начать запись голосового сообщения, и, таким образом, автоматизировать процесс.

WhatsApp полностью откажется от процесса записи голосовых сообщений с помощью текущего значка. Процесс будет упрощен таким образом, что ответить с помощью новой функции будет очень просто. Все это добавит удобство, которого не было раньше, и улучшит работу с приложением.

Даже странно, что WhatsApp до сих пор не подумал о таком дополнении, ведь эта функция будет очень полезна для пользователей, которые общаются с помощью голосовых сообщений. Однако пока она недоступна. Новая функция была обнаружена в бета-версии, так что она все еще находится в разработке.

Вполне вероятно, что с запуском следующей стабильной версии WhatsApp новая функция отправки голосовых сообщений будет интегрирована.