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Vlad_37
Биткоин впервые в истории превысил отметку в 100 000 долларов
Популярная криптовалюта продолжает расти бешеными темпами и, кажется, у нее нет предела.

Биткойн, самая известная криптовалюта в истории, впервые преодолел барьер рыночной стоимости в 100 000 долларов. Валюта, которая уже более 10 лет находится в восходящем тренде, показывает, что криптовалютная лихорадка горяча как никогда, и что ее потенциальный пик стоимости еще не нашел своего предела.

Не прошло и месяца с тех пор, как биткоин побил рекорды, превысив отметку в $75 000 после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Однако это событие ознаменовало уверенность криптовалютного рынка, который теперь растет без предела и уже превысил отметку в 100 000 долларов впервые в истории.

Отражением стремительного роста биткоина в последнее время может служить тот факт, что в январе 2023 года криптовалюта торговалась по цене чуть более 20 000 долларов, что на 80% меньше, чем сейчас. И в то же время на тот момент не существовало другой криптовалюты, которая могла бы приблизиться к ее цене и популярности на рынке.

Хотя главная ценность криптовалют заключается в их неустойчивой цене, которая может означать как значительный рост, так и болезненное падение, тот факт, что, помимо того, что это «криптовалюта», она также является «валютой», означает, что ее можно использовать для покупки и продажи товаров в компаниях, которые принимают этот вид обмена. Во всем мире существует множество компаний, предлагающих товары и услуги, которые можно оплатить криптовалютами.

Однако до сих пор есть много людей, которые не хотят обращаться к этому типу рынка, и это действительно осторожное действие, поскольку криптовалютный рынок не регулируется, и создатель любой криптовалюты, если захочет, может забрать все вложенные в нее деньги, ничем не оправдывая себя - это способ кражи и мошенничества, который значительно вырос в последние годы. Фактически, даже приложения для торговли криптовалютой могут украсть все деньги.

#криптовалюта #биткоин
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Биткоин достиг ключевой ценовой отметки в $100 000 — следующая целевая цена $250 000
Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в $100 тысяч
Биткоин впервые в истории преодолел рубеж в 100 000 долларов
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