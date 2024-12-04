Известный автор утечек информации Тарун Ватс подтвердил, что стабильное обновление One UI 6.0 Watch начало поступать на Samsung Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro в странах Европейского союза.

Если несколько недель назад мы узнали, что Samsung начала распространять обновление One UI 6.0 Watch на свои старые смарт-часы, то теперь мы можем подтвердить, что Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro на европейском континенте начали получать стабильный вариант последней версии операционной системы для часов корейского гиганта.

Популярный автор утечек информации Тарун Ватс опубликовал в известной социальной сети пост, подтверждающий, что Samsung начала выпуск стабильного обновления One UI Watch 6.0 на базе WearOS 5 для Samsung Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro в странах Европейского союза с версиями прошивки R910XXU1CXK1/R910OXM1CXK1 и R920XXU1CXK1/R920OXM1CXK1/R920OXM1CXK1, соответственно.

Размер загружаемого обновления составляет более 1,8 ГБ, поэтому перед загрузкой убедитесь, что на ваших часах достаточно свободной памяти. Обновление привносит в Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro целый ряд новых функций, о которых мы подробно расскажем ниже.

Обновление включает в себя новые функции Galaxy AI, такие как улучшенное отслеживание и анализ сна, возможность отслеживать уровень энергии, создавать собственные тренировки и выполнять больше действий жестом смахивания двумя пальцами, быстро прокручивать уведомления и карточки, а также видеть текущие действия с первого взгляда.

Но это еще не все, ведь One UI Watch 6.0 также включает умные ответы с искусственным интеллектом и быстрые ответы с эмодзи для быстрого ответа в чатах WhatsApp и Telegram с ваших часов, несколько новых функций, которые позволят вам придать другой вид вашим смарт-часам, а также ряд визуальных улучшений в One UI и новые циферблаты часов и другие действительно полезные функции, такие как обновленный режим энергосбережения, с помощью которого вы можете ограничить функции здоровья, чтобы батарея работала дольше, или «Автоматическое включение», функция, которая автоматически включит часы после того, как они полностью зарядятся.