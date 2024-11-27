Компания HONOR подтвердила, какие ее устройства будут обновлены до MagicOS 9.0, последней версии кастомизированного Android с поддержкой искусственного интеллекта, на европейском рынке.

Постепенно крупные производители смартфонов раскрывают свои планы по выпуску новой версии Android, на лучших устройствах в своем каталоге, и последним из них стал HONOR, поскольку китайская компания только что официально подтвердила график распространения MagicOS 9.0 в Европе.

В пресс-релизе, разосланном в СМИ, компания HONOR подтвердила, какие смартфоны бренда первыми получат обновление до MagicOS 9.0, последней версии пользовательского интерфейса для Android-телефонов китайской компании, на европейском рынке.

HONOR запустит первую официальную версию MagicOS 9.0 на HONOR Magic V3 на европейском континенте в следующем месяце, а затем постепенно распространит это обновление на другие телефоны и планшеты из своего каталога, такие как HONOR Magic6 Pro, HONOR Magic V2, HONOR Magic5 Pro, HONOR Magic4 Pro, HONOR 200, HONOR 200 Pro, HONOR Magic Vs или HONOR MagicPad 2.

MagicOS 9.0 - это обновленная операционная система, которая включает в себя множество новых функций, связанных с искусственным интеллектом. Например, Magic Portal позволит вам обвести объект, чтобы активировать распознавание текста и изображений, а Magic Capsule была обновлена, чтобы ускорить выполнение повседневных задач и улучшить пользовательский опыт.

Но это еще не все: в MagicOS 9.0 также появились новые инструменты для повышения производительности, основанные на искусственном интеллекте, такие как AI Eraser - функция, позволяющая легко удалить объект с фотографии, и усовершенствованы другие, которые уже были в предыдущей версии, например HONOR AI Notes, которая представляет AI Minutes, автоматически записывает встречи и может создавать профессиональные резюме встреч одним касанием, или AI Translate - функция, которая теперь поддерживает несколько способов взаимодействия и обеспечивает перевод в режиме реального времени.

Наконец, в MagicOS 9.0 появился новый инструмент персонализации с помощью искусственного интеллекта под названием «Волшебная персонализация», включающий такие интересные функции, как Versatile Desktop, Magic Lock Screen и AI Digital Style, о которых мы расскажем вам подробнее, как только сможем их протестировать.







