Облачные игры являются ключом к успеху.

Samsung может похвастаться великолепным каталогом мобильных телефонов и планшетов, а благодаря большому количеству игр, доступных на Android, мы можем наслаждаться настоящими портативными консолями. Но производитель хочет пойти дальше и только что анонсировал новые функции в Samsung Gaming Hub.

Вы наверняка знаете Samsung Gaming Hub по семейству телевизоров. Это точка входа в облачные сервисы, чтобы вы могли наслаждаться играми Xbox, NVIDIA GeForce NOW и другими потоковыми сервисами. Но у Samsung есть свой собственный облачный сервис.

Если вы не знали, Samsung запустила бета-версию в США, чтобы предложить еще один игровой сервис на своих мобильных телефонах и планшетах. На данный момент в нем есть 23 бесплатные игры для пользователей Samsung Galaxy, а также доступ ко всем видам игр, которые доступны на Android и в которые можно играть, ничего не устанавливая.

Теперь, как сообщается в пресс-релизе, он официально выходит из бета-версии в Северной Америке, давая понять свою приверженность к играм. Правда, пока только в этом регионе, так что придется подождать новостей от производителя.

Идея хороша: любая игра, совместимая с этим сервисом, будет запускаться за считанные секунды. Представьте, что вы видите рекламу игры, которая вас заинтересовала. Нажав на нее, вы сразу же перейдете в Galaxy Store, чтобы добавить ее в свою коллекцию. И вы сможете играть в нее мгновенно, не дожидаясь установки.

По мнению Samsung, такая модель выгодна разработчикам игр, поскольку теперь им проще сделать свои игры известными. Кроме того, скорость процесса помогает пользователям опробовать больше альтернатив. Учитывая, что в современной экосистеме мобильных игр 80 % загрузок игр для Android являются прямым результатом целевой платной рекламы в местах, где сосредоточено наше внимание, идея Samsung является отличной.

Пока сервис доступен в Северной Америке, но надеемся, что Samsung скоро представит этот облачный игровой сервис в России, потому что выглядит он очень здорово.