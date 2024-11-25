Ноябрьское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в США с версией прошивки G99xU1UESEGXJ4.

Как и было обещано, компания Samsung продолжает обновлять свои лучшие телефоны, как самые актуальные, так и те, что уже давно присутствуют на рынке, последним патчем безопасности Android, который вышел в ноябре 2024 года. Итак, после того как Samsung выпустила обновление для Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, настала очередь флагмана 2021 года - Samsung Galaxy S21.

Как подтверждает специализированное издание SamMobile, южнокорейский гигант начал распространять обновление Android 2024 ноября на разблокированные варианты Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в США. Ожидается, что в ближайшие недели новая сборка будет распространена и на модели в остальных регионах мира.

Новое обновление безопасности пришло на Galaxy S21 в США с версией прошивки G99xU1UESEGXJ4. Это обновление безопасности устраняет более 5 десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, решает ряд общих ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих релизах One UI, а также повышает производительность и стабильность работы этих трехлетних телефонов высокого класса.

Когда новое обновление безопасности будет выпущено для телефонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra по всему миру, вы можете проверить, пришло ли оно на ваш телефон, зайдя в меню «Настройки» и перейдя в раздел «Обновление ПО».

Чтобы обновить свой смартфон до последнего патча безопасности Android, достаточно нажать кнопку «Загрузить и установить».