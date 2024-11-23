Телефоны OPPO, которые будут обновлены до ColorOS 15 с Android 15, и когда это произойдет

Вчера компания OPPO провела международное мероприятие на Бали, на котором объявила о выходе своих новых премиальных флагманов OPPO Find X8 и Find X8 Pro, которые стали первыми устройствами производителя, оснащенными последней версией фирменной оболочки ColorOS 15, основанной на Android 15.

Китайская компания также воспользовалась презентацией OPPO Find X8, чтобы представить график обновления своей новой операционной системы, что позволяет нам узнать, когда и какие телефоны OPPO будут обновлены до ColorOS 15 с Android 15.

Прежде всего, как сообщает GSMArena, OPPO будет выпускать ColorOS 15 поэтапно: первые устройства китайского бренда получат обновление до Android 15 в этом месяце, а последние - во втором квартале 2025 года.

Без лишних слов мы перечислили все телефоны и планшеты OPPO, которые будут обновлены до ColorOS 15 с Android 15, начиная с этого месяца.

Ноябрь 2024 года

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Reno11 Pro 5G

Декабрь 2024 года

OPPO Reno12 5G

OPPO Reno12 Pro 5G

OPPO Reno12 F 5G

OPPO Reno12 FS 5G

OPPO Reno11 5G

OPPO Reno11 F 5G

OPPO Reno F25 Pro 5G

OPPO Reno F27 5G

OPPO Reno K12x 5G

OPPO Pad 2

OPPO Pad 3 Pro

Первый квартал 2025 года

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X5

OPPO Find X5 Pro

OPPO Reno11 A

OPPO Reno10 5G

OPPO Reno10 Pro 5G

OPPO Reno10 Pro+ 5G

OPPO F27 Pro+ 5G

Второй квартал 2025 года

OPPO Reno12 FS

OPPO RenoF 4G

OPPO Reno11 FS

OPPO Reno8 T 5G

OPPO Reno8 T

OPPO F23 5G

Как вы могли заметить, OPPO Find X7 Ultra не вошел в этот список, потому что это устройство не продается за пределами Китая.