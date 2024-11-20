Вышло обновление iOS 18.1.1 для iPhone, которое, несмотря на свою незаметность, содержит важные улучшения в области безопасности и производительности телефонов Apple.

Apple продолжает совершенствовать работу своих устройств, и появление iOS 18.1.1 принесло с собой значительные улучшения, направленные на стабильность и безопасность. Несмотря на то, что это обновление не содержит значительных видимых новых функций, его установка настоятельно рекомендуется всем пользователям.

Помимо исправления ошибок, эта версия усиливает безопасность системы, укрепляя приверженность Apple защите данных своих пользователей.

Это обновление отличается наличием критических исправлений в системе безопасности и необходимо для обеспечения безопасного использования iPhone. Среди возможных улучшений - доработка некоторых функций, появившихся в iOS 18.1, таких как Apple Intelligence, и незначительные оптимизации, способствующие более плавной работе.

Кроме того, Apple одновременно выпустила обновления для iPadOS, visionOS и macOS, обеспечив совместимость всех своих экосистем. Это особенно полезно для тех, кто пользуется несколькими устройствами Apple, поскольку улучшения безопасности и производительности распространяются на все из них.

Как сообщает Apple на своей странице поддержки, эти обновления призваны устранить две уязвимости, обнаруженные в предыдущих версиях программного обеспечения:

JavaScriptCore: в macOS 15.1 была обнаружена проблема, связанная с обработкой вредоносного веб-контента, которая могла привести к выполнению произвольного кода. В macOS 15.1.1 эта проблема полностью устранена.

в macOS 15.1 была обнаружена проблема, связанная с обработкой вредоносного веб-контента, которая могла привести к выполнению произвольного кода. В macOS 15.1.1 эта проблема полностью устранена. WebKit: было обнаружено, что злоумышленники могут использовать ошибки в обработке файлов cookie для осуществления межсайтовых атак на скриптинг (XSS). Этот недостаток затрагивал такие устройства, как iPhone, iPad и Mac, но в новом обновлении эта уязвимость устранена.

В iOS 18.1.1 нет принципиально новых функций, но оно является частью непрерывного цикла улучшений, которые совершенствуют существующие функции. Например, исправления повторяющихся ошибок. Многие из этих «мелких» обновлений исправляют проблемы со стабильностью или периодические ошибки, о которых сообщают пользователи.

Также повышается безопасность, поскольку в каждой новой версии исправляются недавние уязвимости, что позволяет защитить пользователей от потенциальных угроз. Также оптимизация производительности - небольшие изменения, которые делают приложения и системные функции быстрее и стабильнее.

Хотя некоторые обновления могут показаться несущественными, особенно если они не содержат ярких новых функций, их игнорирование может привести к тому, что ваше устройство подвергнется риску. Исправления безопасности очень важны, и конкретные исправления помогают предотвратить атаки и утечку данных.



