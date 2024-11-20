За свою историю компания Nike выпустила несколько необычайно редких кроссовок, таких как Nike Air Mag с технологией автоматической шнуровки, Nike Air Yeezy 1, которые носил Канье Уэст на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2008 году, или Air Jordan «Shattered Backboards», которые содержат настоящий кусок щитка, разбитого Майклом Джорданом в 1986 году. Однако это первый случай, когда бренд выпускает кроссовки, напечатанные почти полностью на 3D принтере.
Название и дизайн вам наверняка знакомы, ведь это переосмысленная версия одной из самых легендарных моделей американского бренда. Очевидно, мы имеем в виду Air Max 1, которые дебютировали в 1987 году как первые кроссовки Nike с воздушной камерой в пятке, которая полностью видна благодаря прозрачному окну в межподошве.
Эта безошибочная характеристика была перенесена на новую модель кроссовок, которая может похвастаться тем, что является первой 3D-печатной обувью компании. Чтобы создать окончательный дизайн новых Air Max 1000, Nike сотрудничал с компанией Zellerfeld, специализирующейся на 3D-печати с использованием экологичных материалов.
Результат этого сотрудничества прочная и надежная обувь с гибким корпусом, который подстраивается под стопу, позволяя владельцу надевать и снимать ее без шнурков.
По словам представителей компании, уникальный дизайн Air Max 1000 был бы невозможен без использования технологии 3D-печати: «Больше всего в Air Max 1000 меня восхищают новые решения, которых мы можем достичь с помощью производства нового уровня. Когда все эти переменные контроля, точности и выразительности умножаются одновременно, будущее нашего продукта кажется безграничным», - сказал Джон Хок, директор по дизайну Nike.
Компания Nike представила кроссовки Air Max 1000 в ярко-красном цвете, который мы видели на предыдущих фотографиях, а также в других дополнительных цветах: оранжевом, синем, белом и даже в черном с зеленой внутренней трубкой.
Но если вы уже представляете, как наденете их на свои ноги, мы с сожалением сообщаем вам, что на данный момент это будет затруднительно, поскольку Nike изготовил всего 1000 пар, которые были распределены среди посетителей ComplexCon, мероприятия в Лас-Вегасе, где они были представлены. Компания не сообщила, планирует ли она выпустить их для широкой публики, а также их цену, но мы можем получить приблизительное представление о последней, если посмотрим на 3D-печатные кроссовки Zellerfe, цена которых варьируется от €250 до €400.