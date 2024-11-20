Будущее спортивной обуви уже наступило, но мы до сих пор не знаем, когда сможем ее купить.

За свою историю компания Nike выпустила несколько необычайно редких кроссовок, таких как Nike Air Mag с технологией автоматической шнуровки, Nike Air Yeezy 1, которые носил Канье Уэст на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2008 году, или Air Jordan «Shattered Backboards», которые содержат настоящий кусок щитка, разбитого Майклом Джорданом в 1986 году. Однако это первый случай, когда бренд выпускает кроссовки, напечатанные почти полностью на 3D принтере.

Название и дизайн вам наверняка знакомы, ведь это переосмысленная версия одной из самых легендарных моделей американского бренда. Очевидно, мы имеем в виду Air Max 1, которые дебютировали в 1987 году как первые кроссовки Nike с воздушной камерой в пятке, которая полностью видна благодаря прозрачному окну в межподошве.

Эта безошибочная характеристика была перенесена на новую модель кроссовок, которая может похвастаться тем, что является первой 3D-печатной обувью компании. Чтобы создать окончательный дизайн новых Air Max 1000, Nike сотрудничал с компанией Zellerfeld, специализирующейся на 3D-печати с использованием экологичных материалов.

Результат этого сотрудничества прочная и надежная обувь с гибким корпусом, который подстраивается под стопу, позволяя владельцу надевать и снимать ее без шнурков.

По словам представителей компании, уникальный дизайн Air Max 1000 был бы невозможен без использования технологии 3D-печати: «Больше всего в Air Max 1000 меня восхищают новые решения, которых мы можем достичь с помощью производства нового уровня. Когда все эти переменные контроля, точности и выразительности умножаются одновременно, будущее нашего продукта кажется безграничным», - сказал Джон Хок, директор по дизайну Nike.

Компания Nike представила кроссовки Air Max 1000 в ярко-красном цвете, который мы видели на предыдущих фотографиях, а также в других дополнительных цветах: оранжевом, синем, белом и даже в черном с зеленой внутренней трубкой.

Но если вы уже представляете, как наденете их на свои ноги, мы с сожалением сообщаем вам, что на данный момент это будет затруднительно, поскольку Nike изготовил всего 1000 пар, которые были распределены среди посетителей ComplexCon, мероприятия в Лас-Вегасе, где они были представлены. Компания не сообщила, планирует ли она выпустить их для широкой публики, а также их цену, но мы можем получить приблизительное представление о последней, если посмотрим на 3D-печатные кроссовки Zellerfe, цена которых варьируется от €250 до €400.



