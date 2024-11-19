В интервью Computer Today Джейсон Гуо, руководитель отдела продаж Realme в Европе, рассказал, что они вкладывают много ресурсов в искусственный интеллект и что он станет ключевым аспектом в ближайшие несколько лет, а на горизонте появятся новые функции.

Пожалуй, одним из самых важных запусков за последние годы стал ChatGPT, поскольку он сумел заинтересовать широкую публику естественным человеческим языком, который стал результатом работы генеративного искусственного интеллекта, что является важным шагом на пути к созданию превосходного ИИ.

С тех пор не было недостатка в запусках от таких крупных компаний, как Microsoft и Google, с Copilot и Gemini соответственно. Не отстают от них и производители мобильных устройств.

«Я думаю, что искусственный интеллект стал гораздо популярнее», - признает Джейсон Го, глава европейского отдела продаж Realme, в интервью Computer Today. «Сегодня люди используют ИИ для редактирования изображений, перевода разговоров, составления резюме, в видеоиграх...».

Несомненно, сферы применения ИИ более чем очевидны: от применения в особо важных отраслях, таких как здравоохранение или экономика, до других неизбежных, таких как мобильные телефоны.

Согласно последним данным Global Market Insights, в 2023 году мобильными телефонами с поддержкой искусственного интеллекта пользовались около 270 миллионов человек по всему миру, а до 2032 года ожидается ежегодный рост примерно на 25 %.

Таким образом, кажется, что рынок смартфонов неизбежно движется к будущему и уже настоящему, отмеченному искусственным интеллектом.

OnePlus запустила множество инструментов искусственного интеллекта с обновлением OxygenOS. Oppo также выпустила свой собственный ИИ почти в начале года. Google и Samsung, благодаря эксклюзивной сделке по Android, заключенной в январе также внедряют искусственный интеллект в свои устройства.

Все производители мобильных устройств - как, впрочем, и производители ПК, среди которых лидирует Windows Copilot+, - однозначно заявляют, что ИИ, будь он генеративным или нет, является неотъемлемым элементом будущего этих устройств.

«Технология развивается очень и очень быстро», - говорит Го. Мы работаем над множеством инструментов искусственного интеллекта, и мы будем продолжать идти по этому пути, потому что он может значительно изменить жизнь людей».

Для компании Realme одним из самых ожидаемых запусков в Китае стал Realme GT7 Pro, оснащенный чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и пользовательским интерфейсом Realme UI 6.0 на базе Android 15, предоставляющим пользователям доступ ко всем важным инструментам, связанным с искусственным интеллектом.

Среди них - создание изображений с помощью эскизов или некоторые, предназначенные для тех, кто использует мобильный телефон для видеоигр, например, технологии для улучшения качества изображения или частоты кадров в секунду, а также многие другие. Но в недалеком будущем ожидаются новые функции.

«В будущем мы добавим в наши телефоны еще много функций искусственного интеллекта», - подтвердил Го. «Мы вкладываем в это много ресурсов. Это, безусловно, станет ключевым для нас в ближайшие годы».

Если в мобильных телефонах появляется так много инструментов, основанных на искусственном интеллекте, то это в том числе благодаря компании Qualcomm, которая в октябре этого года выпустила Snapdragon 8 Elite, следующее поколение топового чипа Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, этот процессор нацелен на улучшение различных областей, таких как фотосъемка, так что нам придется ждать появления новых мобильных телефонов не только от Realme, но и от таких компаний, как Xiaomi, OnePlus, OPPO, Honor и Samsung, среди прочих.