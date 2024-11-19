Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Realme подтверждает появление новых функций искусственного интеллекта в своих телефонах
В интервью Computer Today Джейсон Гуо, руководитель отдела продаж Realme в Европе, рассказал, что они вкладывают много ресурсов в искусственный интеллект и что он станет ключевым аспектом в ближайшие несколько лет, а на горизонте появятся новые функции.

Пожалуй, одним из самых важных запусков за последние годы стал ChatGPT, поскольку он сумел заинтересовать широкую публику естественным человеческим языком, который стал результатом работы генеративного искусственного интеллекта, что является важным шагом на пути к созданию превосходного ИИ.

С тех пор не было недостатка в запусках от таких крупных компаний, как Microsoft и Google, с Copilot и Gemini соответственно. Не отстают от них и производители мобильных устройств.

«Я думаю, что искусственный интеллект стал гораздо популярнее», - признает Джейсон Го, глава европейского отдела продаж Realme, в интервью Computer Today. «Сегодня люди используют ИИ для редактирования изображений, перевода разговоров, составления резюме, в видеоиграх...».

Несомненно, сферы применения ИИ более чем очевидны: от применения в особо важных отраслях, таких как здравоохранение или экономика, до других неизбежных, таких как мобильные телефоны.

Согласно последним данным Global Market Insights, в 2023 году мобильными телефонами с поддержкой искусственного интеллекта пользовались около 270 миллионов человек по всему миру, а до 2032 года ожидается ежегодный рост примерно на 25 %.

Таким образом, кажется, что рынок смартфонов неизбежно движется к будущему и уже настоящему, отмеченному искусственным интеллектом.

OnePlus запустила множество инструментов искусственного интеллекта с обновлением OxygenOS. Oppo также выпустила свой собственный ИИ почти в начале года. Google и Samsung, благодаря эксклюзивной сделке по Android, заключенной в январе также внедряют искусственный интеллект в свои устройства.

Все производители мобильных устройств - как, впрочем, и производители ПК, среди которых лидирует Windows Copilot+, - однозначно заявляют, что ИИ, будь он генеративным или нет, является неотъемлемым элементом будущего этих устройств.

«Технология развивается очень и очень быстро», - говорит Го. Мы работаем над множеством инструментов искусственного интеллекта, и мы будем продолжать идти по этому пути, потому что он может значительно изменить жизнь людей».

Для компании Realme одним из самых ожидаемых запусков в Китае стал Realme GT7 Pro, оснащенный чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и пользовательским интерфейсом Realme UI 6.0 на базе Android 15, предоставляющим пользователям доступ ко всем важным инструментам, связанным с искусственным интеллектом.

Среди них - создание изображений с помощью эскизов или некоторые, предназначенные для тех, кто использует мобильный телефон для видеоигр, например, технологии для улучшения качества изображения или частоты кадров в секунду, а также многие другие. Но в недалеком будущем ожидаются новые функции.

«В будущем мы добавим в наши телефоны еще много функций искусственного интеллекта», - подтвердил Го. «Мы вкладываем в это много ресурсов. Это, безусловно, станет ключевым для нас в ближайшие годы».

Если в мобильных телефонах появляется так много инструментов, основанных на искусственном интеллекте, то это в том числе благодаря компании Qualcomm, которая в октябре этого года выпустила Snapdragon 8 Elite, следующее поколение топового чипа Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, этот процессор нацелен на улучшение различных областей, таких как фотосъемка, так что нам придется ждать появления новых мобильных телефонов не только от Realme, но и от таких компаний, как Xiaomi, OnePlus, OPPO, Honor и Samsung, среди прочих. 

#realme #искусстввенный интеллект
+
Написать комментарий (0)
Южная Корея не сможет продолжать разработку суперкомпьютера из-за нехватки передовых чипов
Батарея глобальной версии Realme GT 7 Pro на 700 мАч меньше, чем у китайской версии
Realme 14x будет иметь максимум 8 Гб ОЗУ и 256 Гб внутреннего хранилища и батарею на 6000 мАч
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
9
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
9
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
2
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
13
Российские вооружённые силы сумели освободить новые территории в Курской области
+
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
1
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
20
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
Новые дальнобойные снаряды для «Торнадо-С» оставляют HIMARS позади
1
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
2
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
5
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
18
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
8
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
194
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
68
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
25
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
+
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
18
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
2
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
4
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

ebatorуа
20:29
нет это будет не яо,а новые типы оружия.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
Александр Ломакин
20:29
Где логика подбора дисков для топа?
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
Евгений Королев
20:27
Путин ответил ядерной доктриной! Они нам дубиной, а мы им - доктриной!
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
Валерий Агапов
20:25
сравнительный тест 7700, 8700Ф, 12700 на хорошей водянке. https://ru.gecid.com/cpu/amd_ryzen_7_8700f/
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
ebatorуа
20:24
700+тысяч хохлов уже убито,это значит,что этой нации больше нет,она просто уже не сможет размножится никогда.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
exdelolz
20:20
На i7 11 поколения уже ощущаю недостаток производительности и плавности картинки в 4к в современных играх с рейтрейсингом, карта 4090. Заказал 9800X3D. А что с i7 4770 я даже не представляю
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Евгений Королев
20:19
От ДНР и ЛНР не осталось почти ничего, сколько русских людей было убито? Сколько российских солдат было убито? В крови утонули эти территории. Зарплаты выросли в 2 раза, а цены в 15 раз. Какие возможн...
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
ebatorуа
20:18
новые типы оружия,теперь обязаны показать.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
chi
20:16
да были времена , сейчас он так нас больше не удивляет.... Генка еще четкая TN матрица из музыкальной роты пропал, так забористо со всеми срался....
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
Александр Мухин
20:16
Core Ultra 5 225F вряд ли будут быстрее 14400F из-за отсутствия SMT и малого числа новых E-ядер, но в однопотоке должен быть прогресс. Интереснее было бы посмотреть на цену и производительность Ultra ...
"Народный" Core Ultra 5 225F может оказаться в 2,5 раза дороже Core i5-12400F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем