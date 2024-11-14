Как стало известно Xiaomi Time, около двадцати смартфонов Xiaomi будут обновлены до HyperOS 2 Global в период с конца этого года до первого квартала 2025 года.

Всего пару недель назад Xiaomi анонсировала вторую версию своей мобильной операционной системы Android, HyperOS 2.0, которая оснащена новыми функциями и отличается улучшением плавности работы системы, оптимизацией энергопотребления и интеграцией с устройствами Apple, а также включает в себя несколько новых функций, управляемых искусственным интеллектом.

Несмотря на то, что до выхода глобальной версии HyperOS 2 на телефоны Xiaomi еще несколько недель, недавняя утечка информации показала, какие первые 20 смартфонов китайского бренда получат это новое глобальное обновление.

Недавно специализированное СМИ Xiaomi Time опубликовало отчет, из которого стало известно, какие первые 20 смартфонов китайского гиганта получат обновление HyperOS 2 за пределами азиатской страны.

Первое, что следует знать - это то, что первоначальное распространение HyperOS 2 Global произойдет в период с конца этого года по первый квартал 2025 года. Таким образом, до конца 2024 года два телефона китайской компании будут обновлены до HyperOS 2 в глобальном масштабе.

Xiaomi 14 Xiaomi 13T Pro

Кроме того, вот еще 18 смартфонов от брендов Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат глобальную версию HyperOS 2 в течение первого квартала 2025 года.

Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13T Redmi Note 13 4G Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 5G NFC Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi 12 Redmi 13 POCO F6 POCO F6 Pro POCO X6 Pro 5G

По мере того, как Xiaomi будет раскрывать подробности о графике распространения глобальной версии HyperOS 2, мы будем сообщать вам обо всех телефонах китайского бренда, которые получат это обновление, и о том, когда они это сделают.