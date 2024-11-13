Хотя пройдет еще несколько лет, если она наконец появится на рынке.

Босс Xbox Фил Спенсер подтвердил планы компании по выходу на рынок портативных консолей - шаг, которого многие фанаты ожидали уже давно, особенно после появления слухов об этом. Однако если консоль и выйдет на рынок, то пройдет несколько лет, прежде чем она появится на полках магазинов.

В интервью Bloomberg Спенсер рассказал, что прототипы уже находятся в работе, а также изучаются инновационные идеи для создания портативного игрового опыта, соответствующего тому, что пользователи привыкли ожидать от бренда.

«Наша цель - сделать что-то в этой категории», - начал Филл Спенсер, ярый поклонник портативных устройств, и дал понять, что Xbox активно изучает рынок и тестирует различные концепции, прежде чем принять окончательное решение.

Компания хочет изучить текущие тенденции в области портативных устройств и понять ожидания геймеров, прежде чем выпустить продукт, который, по словам Спенсера, может стать «по-настоящему инновационным». Исходя из этого, кажется, что до релиза придется ждать еще несколько лет.

В соответствии с текущей темой портативности, хотя и более ориентированной на мобильные и подобные устройства, Xbox в ближайшее время сосредоточится на оптимизации совместимости своего приложения с существующими портативными устройствами, такими как телефоны и планшеты. Спенсер признал, что хотя приложение Xbox хорошо работает на многих мобильных устройствах, оно «может быть лучше на некоторых из этих гаджетов».

Конечной целью Microsoft и ее игрового подразделения, по словам американского руководителя, является предоставление более цельного и полного игрового опыта. Параллельно компания работает с производителями оборудования, чтобы обеспечить правильную синхронизацию их устройств с играми и сервисами Xbox, что облегчит геймерам доступ к их любимым играм.