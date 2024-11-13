Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Microsoft уже работает над прототипом портативной Xbox
Хотя пройдет еще несколько лет, если она наконец появится на рынке.

Босс Xbox Фил Спенсер подтвердил планы компании по выходу на рынок портативных консолей - шаг, которого многие фанаты ожидали уже давно, особенно после появления слухов об этом. Однако если консоль и выйдет на рынок, то пройдет несколько лет, прежде чем она появится на полках магазинов.

В интервью Bloomberg Спенсер рассказал, что прототипы уже находятся в работе, а также изучаются инновационные идеи для создания портативного игрового опыта, соответствующего тому, что пользователи привыкли ожидать от бренда.

«Наша цель - сделать что-то в этой категории», - начал Филл Спенсер, ярый поклонник портативных устройств, и дал понять, что Xbox активно изучает рынок и тестирует различные концепции, прежде чем принять окончательное решение.

Компания хочет изучить текущие тенденции в области портативных устройств и понять ожидания геймеров, прежде чем выпустить продукт, который, по словам Спенсера, может стать «по-настоящему инновационным». Исходя из этого, кажется, что до релиза придется ждать еще несколько лет.

В соответствии с текущей темой портативности, хотя и более ориентированной на мобильные и подобные устройства, Xbox в ближайшее время сосредоточится на оптимизации совместимости своего приложения с существующими портативными устройствами, такими как телефоны и планшеты. Спенсер признал, что хотя приложение Xbox хорошо работает на многих мобильных устройствах, оно «может быть лучше на некоторых из этих гаджетов».

Конечной целью Microsoft и ее игрового подразделения, по словам американского руководителя, является предоставление более цельного и полного игрового опыта. Параллельно компания работает с производителями оборудования, чтобы обеспечить правильную синхронизацию их устройств с играми и сервисами Xbox, что облегчит геймерам доступ к их любимым играм.

#microsoft #xbox
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
9
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
14
Представлен прототип китайского воздушно-космического истребителя шестого поколения White Emperor B
4
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
1
Учёные выяснили, что личинки мучного хрущака научились поедать пластиковые отходы и пенопласт
+
Симулятор жизни inZOI от KRAFTON получит полную русскую локализацию
2
Волгоград получит первый участок объездной дороги до конца 2024 года
1
Snapdragon 8 Elite 2 получит увеличение производительности и рекордные результаты в Geekbench 6
4
STALKER 2 могут запретить в РФ - в этом случае покупателей может ждать уголовная ответственность
8
Китайская экшен-RPG Black Myth: Wukong существенно повлияла на рост продаж игр для PS5
+
«Росатом» наращивает производство среднегабаритных промышленных 3D-принтеров
+
По неофициальной информации, NVIDIA практически полностью переключает производство на серию RTX 50
5
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств с определённым типом датчиков
+
Выход годной продукции по передовому 3-нанометровому техпроцессу Samsung составляет всего 20%
+
Европейские производители чипов высказались против географической сегментации рынка
+
Red Magic 10 Pro получил аккумулятор ёмкостью 7050 мАч и не станет толще, чем Red Magic 9 Pro
8
ЕАЭС готовится к единому авиационному стандарту по правилам ICAO
+
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
2
Samsung выпустит открытую бета-версию One UI 7 на базе Android 15 на следующей неделе
+
Опубликован свежий список проблем, блокирующих обновление Windows 11 24H2
3

Популярные статьи

Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
37
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
14
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
11
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
54
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
46
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Почему Турция, мобилизовав миллион солдат, отказалась от войны на стороне Германии
+
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
6

Сейчас обсуждают

Александр Ломакин
22:47
Трансы что забыли на этом ресе?
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Александр Ломакин
22:46
Такому проще продать товар со скрытым дефектом - совесть чиста. А найдёт косяк - можно сказать - сорян, сам не знал - вещь брата, свата и т.п.
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Ибрагим Исмаилов
22:46
Правильно, им дали задание водянки впихивать. При том что и среди них есть шлак отборный.
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
Ибрагим Исмаилов
22:44
Ковырялся весной 2018 года на работе в насквозь запломбированном компьютере, который собирали отморозки. Материнка (ещё на LGA775) там была прикручена всего на два болтика (стойки тоже отсутствовали к...
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
ニコライ レイヴン
22:44
Когда речь заходит о новых процессорах интел, то для фанатов интел цена почемуто не имеет значения)
UserBenchmark советует для игр Core i5-13600K вместо Ryzen 7 9800X3D
ニコライ レイヴン
22:42
Причем тут кремль? Политику не к месту пихаешь сидя в раде?
UserBenchmark советует для игр Core i5-13600K вместо Ryzen 7 9800X3D
Александр Ломакин
22:40
Около половины покупок с А...О - это вещи, которые чем-то не устроили пользователей, возможно, имеют скрытые от покупателя дефекты (не все из них видны при быстрой проверке во время покупки)! Удачи вс...
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Сергей Тигонен
22:36
"Добрый и порядочный"
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
Ибрагим Исмаилов
22:33
Заводские перегородки встречал не один десяток раз. Тут не в Корсаре дело, а в чимбализме:
Обзор бракованного блока питания 2E Gaming 750W Gold (EP750GM-140)
Ибрагим Исмаилов
22:31
Одно дело заводская перегородка - и другое дело чимбализмы.
Обзор бракованного блока питания 2E Gaming 750W Gold (EP750GM-140)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем