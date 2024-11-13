Ноябрьское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Samsung Galaxy Tab S10+ и Samsung Galaxy Tab S10 Ultra в Южной Корее.

Samsung продолжает обновлять лучшие устройства в своем каталоге, как смартфоны, так и планшеты, последними ноябрьскими патчами безопасности Android. После выпуска последнего обновления безопасности для Samsung Galaxy S21 FE 5G настала очередь трех планшетов из семейства Galaxy Tab: Galaxy Tab S6 Lite, который появился на рынке пару лет назад, Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra, которые были представлены всего пару месяцев назад.

Как сообщается на сайте SamMobile, компания Samsung начала распространять ноябрьское обновление Android 2024 для Samsung Galaxy Tab S6 Lite в Южной Корее с версией прошивки P613KOS7J1. Это первое обновление, которое получил планшет 2022 года выпуска за несколько месяцев после обновления до One UI 6.1.

Также вышеупомянутое СМИ подтвердило, что Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra в азиатской стране начали получать последнее обновление безопасности Android, которое поставляется с номером сборки X92XNKOS2AXJ7 и имеет размер загрузки около 350 МБ.

В обоих случаях обновление включает в себя обновление безопасности от ноября 2024 года, которое устраняет в общей сложности 52 уязвимости, связанные с конфиденциальностью и безопасностью, устраняет несколько общих ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность этих трех планшетов семейства Galaxy Tab.

Кроме того, в новой прошивке для Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra реализована функция «Автоблокировка» - новая функция безопасности, которая, помимо прочего, отключает связь со всеми устройствами, подключенными к порту USB Type-C планшета, за исключением зарядных устройств.

Как только новое обновление безопасности станет доступно по всему миру, вы сможете проверить, пришло ли оно на ваш Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S10+ или Galaxy Tab S10 Ultra, выполнив обычные действия: зайдите в панель «Настройки» планшета и откройте раздел « Обновление ПО».

Как только оно будет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте системе обновить ваш планшет последним патчем безопасности Android.