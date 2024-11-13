Xiaomi открывает новые возможности, интегрируя устройства Apple в свою экосистему и облегчая сосуществование между ними.

Компания Xiaomi совершила неожиданный поворот в своей технологической стратегии. Вместо того, чтобы пытаться оттеснить Apple, китайский гигант пытается убедить самых преданных пользователей Apple в том, что им не нужно отказываться от своих любимых устройств, чтобы наслаждаться новыми продуктами Xiaomi. Эта инициатива проявилась во время презентации нового Xiaomi 15 и операционной системы HyperOS 2.0.

Лэй Цзюнь продемонстрировал, как можно отправлять файлы с Xiaomi 15 Pro на iPhone, iPad или MacBook с такой же легкостью, как если бы это были устройства Xiaomi. Эта функция, аналогичная AirDrop, является частью HyperConnect, жемчужины HyperOS 2.0, которая обеспечивает беспрецедентную интеграцию между устройствами Xiaomi и Apple.

В своем выступлении Лэй Цзюнь подчеркнул, что цель Xiaomi - стать компанией, наиболее совместимой с экосистемой Apple, уступая лишь самой Apple. Эта амбициозная цель не ограничивается только смартфонами, но и включает в себя такие проекты, как электромобиль. Фактически, генеральный директор Xiaomi отложит мобильное подразделение, чтобы сосредоточиться на автомобильном подразделении бренда, демонстрируя важность этого проекта в его будущей стратегии.

В двух словах: скоро с Xiaomi 15 Pro можно будет отправлять фотографии на iPhone, iPad или MacBook, зеркально отображать экран на Mac и открывать файлы в формате Apple без необходимости конвертации. Идея заключается в том, чтобы предложить пользователям Apple возможность сохранить свои текущие устройства, пользуясь при этом преимуществами, которые может предложить им экосистема Xiaomi.

Кроме того, Xiaomi удалось превратить 56 сотрудников Xiaomi в миллионеров после инвестирования в саму компанию, что демонстрирует внутреннюю уверенность в ее стратегии и будущем росте. Такая финансовая мощь может стать ключом к дальнейшему развитию технологий, разрушающих барьеры и объединяющих различные технологические экосистемы.

Большой вопрос - как Apple отреагирует на этот шаг. В то время как экосистема Apple всегда была известна своей эксклюзивностью и секретностью, Xiaomi открывает двери для пользователей, чтобы они могли наслаждаться лучшим из двух миров.