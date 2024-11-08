Совет министров Австралии представил законопроект, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет.

Использование социальных сетей подростками и последствия этого для их психического здоровья вызывают активные дискуссии в течение последних нескольких лет в разных регионах мира. В этой связи первым правительством, принявшим радикальные меры по ограничению использования социальных сетей среди молодежи, стало правительство Австралии, которое хочет принять закон, запрещающий использование социальных сетей лицами младше 16 лет.

Как мы можем прочитать в El Periódico, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе недавно сообщил через известную социальную сеть, что возглавляемый им Совет представил законопроект, который запретит использование социальных сетей всем подросткам до 16 лет.

Этот законопроект поступит в парламент в ближайшие недели и вступит в силу через 12 месяцев после утверждения парламентом.

Это постановление устанавливает, что запрет на использование социальных сетей, не коснется подростков младше 16 лет, которые уже зарегистрированы на одной из этих платформ, или тех, у кого есть согласие родителей. Кроме того, этот закон не будет наказывать ни пользователей сетей, ни их родителей, поскольку ответственность за соблюдение возрастного ограничения будет возложена на владельцев социальных сетей.

В связи с этим Австралийская комиссия по электронной безопасности подтвердила, что она будет отвечать за выпуск нормативных актов, чтобы платформы социальных сетей могли сами устанавливать "разумные меры" для ограничения доступа к ним лиц, не достигших 16 лет.

При этом Мишель Роуланд, министр связи правительства Австралии, заявила, что ожидает, что эта мера станет "передовой в мире, поскольку благополучие детей - это коллективная ответственность", и пояснила, что после принятия этого закона социальные сети должны продемонстрировать, что "они предпринимают шаги для предотвращения доступа" несовершеннолетних к своим платформам.



