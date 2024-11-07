Победа Трампа привела к резкому росту фондового рынка, и это помогло Nvidia, которая уже является компанией с самой большой капитализацией в мире. Компания обошла Apple и теперь стоит больше, чем Google и Meta* вместе взятые.

С рыночной стоимостью акций в 3,571 миллиарда долларов Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple во второй раз за год. Она стоит столько же, сколько Google и Meta* вместе взятые.

Рыночная капитализация - это, по сути, стоимость акций. Это результат умножения стоимости акции (цены акции) на количество существующих акций.

Поскольку цена акций растет и падает каждый день, а Apple и Nvidia так тесно связаны друг с другом, спор о троне ведется практически ежечасно. Nvidia уже второй раз обгоняет Apple. Останется ли она на первом месте навсегда или ее правление продлится всего несколько дней?

По данным компании Marketcap, рыночная капитализация Nvidia в настоящее время составляет 3,571 миллиарда долларов. Apple стоит 3,366 миллиарда долларов.

На третьем месте - Microsoft с 3,123 триллиона. За ней следуют Amazon (2,177 млрд), Google (2,171 млрд), Saudi Aramco (1,775 млрд) и Meta* (1,444 млрд). После победы Трампа нефтяные компании пережили рост на фондовом рынке, причем настолько, что Aramco обогнала Meta.

Как мы видим, Nvidia в настоящее время стоит примерно столько же, сколько Google и Meta* вместе взятые, или Amazon и Meta* вместе взятые.

Компания Nvidia бьет все рекорды роста благодаря своим чипам искусственного интеллекта. В начале года ее стоимость составляла всего 1,2 миллиарда, а менее чем за год она выросла в три раза.

Эксперты расходятся во мнении, является ли это реальным ростом или пузырем, который, когда лопнет, затронет Nvidia больше, чем любую другую компанию.

На данный момент дела у компании Дженсена Хуанга идут хорошо, потому что ее конкуренты слишком далеки, чтобы идти в ногу со временем. Nvidia будет доминировать на рынке чипов искусственного интеллекта еще несколько лет и останется самой дорогой компанией в мире. Но на данный момент этот рынок не приносит большой прибыли, за исключением продаж чипов.

*в России признана экстремистской и запрещена.