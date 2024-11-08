По данным The Information, Google опубликовала внутреннюю предварительную версию продукта под кодовым названием Jarvis в магазине расширений Chrome.

Как уже говорилось, Google не желает оставаться в стороне от гонки за искусственный интеллект и, как ожидается, сделает еще один шаг в борьбе с OpenAI в этой области. По сообщениям, компания разрабатывает новую модель искусственного интеллекта, способную рассуждать сложнее, чем нынешние подобные модели от OpenAI.

Проблема в том, что они только что рассказали, из чего будет состоять этот проект, на 100% подтвердив его существование, а все из-за магазина расширений Chrome, где Google случайно опубликовала предварительную версию Jarvis.

Хотя компания быстро удалила его, некоторым пользователям удалось мельком взглянуть на него. В рекламе Jarvis описывался как «полезный компаньон, который путешествует по Сети вместе с вами».

Согласно сообщениям, этот искусственный интеллект не только поможет вам совершать покупки в Интернете, но даже сможет забронировать ваш следующий отпуск. В некотором роде это будет похоже на виртуального личного помощника, доступного 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Хотя те, кому удалось скачать прототип, не смогли его использовать из-за ограничений по разрешению, предвкушение уже зашкаливает. Ожидается, что Google официально представит Jarvis в декабре, так что нам не придется долго ждать, чтобы увидеть, на что он способен.

Однако очевидно, что компания действует осторожно. В отличие от других компаний, которые запускают продукты ИИ быстрее, они предпочитают идти медленно, заранее думая о некоторых вопросах и сохранении доверия людей. Из-за этого иногда кажется, что они отстают от жизни, но, по мнению экспертов, их технические возможности по-прежнему на высоте.

Конечно, Jarvis не одинока в этой гонке. Другие компании, такие как Anthropic, уже выпустили аналогичные продукты, а OpenAI, по слухам, также работает над своим собственным ИИ-агентом. В мире искусственного интеллекта царит жесткая конкуренция.