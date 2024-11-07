Появилась информация о точной дате, в этот же день будет обновлен Google Pixel.

Уже несколько раз было объявлено, что Google собирается изменить ранее установленную стратегию выхода основной версии Android, а также выпустить собственные телефоны. Если до сих пор было известно, что Android 16 появится между апрелем и июнем, то теперь известна точная дата выхода основной версии Android.

Эта дата совпадает с еще одной новой разработкой Google, планирующей запустить Pixel 9a гораздо раньше, чем ожидалось - в марте. И одна из причин изменения графика запуска своих мобильных телефонов, а также Android, похоже, связана с хорошим темпом продаж Pixel и, таким образом, лучше соответствует стратегии по по захвату доли рынка у Apple на родине.

Появилось новое сообщение о точном дне выхода Android 16, и это будет 3 июня. И в отличие от того, что произошло с датой выхода Android 15 для Pixel, которая была назначена на 15 октября, но была отложена более чем на месяц после того, как код появился в репозитории в сентябре, утечка указывает на то, что этот день относится к запуску двух обновлений.

Другими словами, не только код Android 16 будет доступен в AOSP, но и обновление будет выпущено для телефонов Google, так что они будут выпущены одновременно в рамках совместного развертывания.

Еще один момент, о котором следует помнить - официальная причина переноса даты выхода Android 16, по данным GSMArena: возможность выпустить больше телефонов с новой версией. В первую очередь это коснется собственных Pixel 10, которые должны быть представлены в августе, и предстоящих в июле складных телефонов Samsung.

Еще один важный аспект заключается в том, что будет больше времени, чтобы обновление пришло в финальной версии на многие другие мобильные телефоны, впервые представленные в Китае, например, флагманы Xiaomi или OnePlus.

Также Samsung сможет немного «перевести дух», поскольку в этом году ей пришлось задержать появление бета-версии One UI 7, чтобы ее пользовательский интерфейс на базе Android 15 наконец-то стал официальным в новом Galaxy S25, который будет представлен в первой половине 2025 года, предположительно в первые два месяца этого года.