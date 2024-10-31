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Vlad_37
Microsoft выпустила исправление для приложений, которые не работают на Windows 10
Если вы являетесь пользователем Windows 10 и столкнулись с проблемами в работе приложений после последнего обновления, не волнуйтесь. Microsoft выпустила эффективные решения для восстановления функциональности и минимизации неудобств.

В мире технологий проблемы с программным обеспечением неизбежны, и компания Microsoft является одним из главных игроков в борьбе за обеспечение бесперебойной работы пользователей. 

Недавно компания обнаружила критическую ошибку в Windows 10, которая влияет на функциональность нескольких приложений. В результате Microsoft внедрила исправление, чтобы помочь пользователям решить эту проблему эффективным способом.

В Windows 10 версии 22H2 появилась проблема, которая стала заметна после установки обновления KB5043131, вышедшего в сентябре 2024 года. Эта ошибка препятствует корректному запуску некоторых приложений, особенно при попытке зайти в них из учетных записей, не обладающих правами администратора. 

Среди затронутых приложений - Quick Assist, Microsoft Teams и Windows Narrator, которые очень важны для многих пользователей в повседневной жизни.

Источник проблемы кроется в атрибуте UIAccess, который позволяет приложениям требовать более высоких привилегий для запуска. Когда этот атрибут установлен в значение «true», приложения должны запускаться из безопасного пути в системе, например из каталога Program Files или System32. 

Это означает, что если вы не являетесь пользователем с правами администратора, вам будет сложно открыть эти приложения, что может вызвать раздражение и повлиять на вашу производительность.

Компания Microsoft приняла срочные меры для решения этой проблемы. Одно из наиболее эффективных решений - функция Revert Known Issues. Этот инструмент позволяет отменить проблемные изменения в системе автоматически, без необходимости предпринимать какие-либо действия. 

Однако важно отметить, что реализация этого исправления может занять до 24 часов, что может означать значительное время ожидания для тех, кому срочно нужно получить доступ к затронутым приложениям.

Если вы оказались в такой ситуации и не можете дождаться завершения отката, полезной рекомендацией будет перезагрузка системы. Этот простой шаг поможет восстановить нормальную работу приложения.

Для тех, кто управляет устройствами в корпоративной среде, Microsoft предоставила специальную политику, которую ИТ-администраторы могут применить для отмены изменений, вызвавших сбои в работе приложений. Эта политика доступна для загрузки с официального сайта Microsoft. 

Применение этого исправления позволит администраторам восстановить работоспособность приложений на затронутых устройствах, не дожидаясь постоянного исправления, которое будет выпущено в будущих обновлениях.

#windows 10 #обновление
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