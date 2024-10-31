Apple устанавливает новый рекорд продаж iPhone в 3 квартале 2024 года, сокращая отставание от Samsung на мировом рынке смартфонов.

В третьем квартале 2024 года компания Apple установила новый рекорд продаж, реализовав 54,5 миллиона устройств iPhone по всему миру. Этот показатель, выросший на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, позволил компании достичь доли рынка в 18%. Этот исторический показатель обусловлен сочетанием оптимизации цепочки поставок, а также увеличением производства в Индии, что позволило ускорить сроки поставок и повысить спрос на ключевых рынках.

По данным PhoneArena, ключевым фактором такого роста продаж стал запуск iPhone 16 в конце сентября. Инновации в новой модели подтолкнули потребителей к обновлению своих устройств, особенно тех, кто все еще использует iPhone предыдущего поколения, такие как iPhone 12 или iPhone 13.

Хотя Samsung по-прежнему лидирует на мировом рынке с 57,5 млн проданных в этом квартале устройств, его доля рынка немного сократилась - до 19%. За последний год разрыв в продажах между Samsung и Apple значительно сократился - с 8,6 миллиона единиц до всего 3 миллионов, что свидетельствует о том, что Apple набирает силу в этом секторе.

Xiaomi остается на третьей позиции с 42,8 млн проданных устройств и долей рынка 14%. Ее позициям способствовал рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пятерку лидеров замыкают компании OPPO и vivo: OPPO получила долю в 9% после продажи 28,6 млн устройств, а vivo продемонстрировала самый сильный рост поставок на 24% и также получила долю рынка в 9%.

В целом по миру в 3 квартале 2024 года было продано 309,9 млн смартфонов, что на 5% больше, чем в том же квартале прошлого года.