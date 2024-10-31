Генеративные обои прибывают на телевизоры компании Samsung.

Несколько недель назад в сети появилась информация о новых обоях, созданных искусственным интеллектом, которые появятся на телевизорах с Google TV. Теперь настала очередь Samsung, которая только что анонсировала функцию генеративных обоев для телевизоров Samsung в 2024 году.

Прежде чем продолжить, отметим, что в Северной Америке, Европе и Южной Корее функция появится в этом месяце, а во всем мире - в 2025 году. Но это все еще поэтапное развертывание, поэтому может пройти несколько недель, прежде чем она станет доступна для всех. Пока что функция Generative Wallpaper будет доступна только в телевизорах Samsung 2024 года.

На самом деле принцип ее работы не представляет особой тайны. С помощью этой функции вы можете выбрать ряд тем или данных, которые вы передадите искусственному интеллекту, чтобы он создал для вас персонализированные обои. Например, сейчас, когда приближается Хэллоуин, вы можете попросить его создать несколько обоев на эту тему, чтобы персонализировать ваш смарт-ТВ в этот день.

И если вы хотите получить к нему доступ, достаточно войти в режим Ambient Mode. Для этого вы можете нажать специальную кнопку на пульте ДУ телевизора Samsung или через SmartHub, главную панель вашего Smart TV. Как только вы войдете в режим, просто введите нужную вам тему, а телевизор Samsung сделает все остальное.

Что касается запуска генеративных обоев на телевизорах Samsung, то на данный момент все указывает на то, что это будет эксклюзивная функция, которая появится в моделях 2024 года.