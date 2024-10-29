Компания считает, что для обеспечения хорошего качества работы необходимо больше оперативной памяти.

Компания Xiaomi планирует внести серьезные изменения в свои будущие смартфоны высокого класса: она уберет 8 ГБ оперативной памяти в этих моделях, чтобы адаптироваться к растущим потребностям искусственного интеллекта. Ванг Тенг, заместитель генерального директора по маркетингу и глава бренда Redmi, недавно раскрыл этот факт, который считается жизненно важным для поддержания надлежащего пользовательского опыта для всех вещей AI.

В своем сообщении на Weibo Тенг указывает, что отказ от 8 ГБ ОЗУ отражает понимание Xiaomi того, насколько интенсивно на устройствах обрабатывается контент, связанный с искусственным интеллектом. С развитием этих возможностей в мобильных телефонах больше памяти необходимо для обеспечения оптимальной производительности.

Это решение также подчеркивает стремление Xiaomi к будущему своих устройств, готовя их к поддержке приложений и функциональности следующего поколения. Такие модели, как грядущая линейка Xiaomi 15, будут включать в себя инструменты на базе ИИ, которые призваны изменить пользовательский опыт и обеспечить превосходную производительность.

Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, также подтвердил, что в линейке Xiaomi 15 не будет варианта с 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, хотя это решение означает небольшое повышение цены, он подчеркнул, что серия сохранит стратегию конкурентоспособного соотношения цены и качества. «Чем больше оперативной памяти в устройстве, тем выше его производительность и тем дольше оно прослужит», - сказал Цзюнь, подчеркнув важность инвестиций в смартфоны с большим объемом оперативной памяти для тех, кто хочет быть уверенным в будущем своих устройств.

Ван Тенг добавил, что пользователям, желающим получить смартфон с перспективой на будущее, следует выбирать модели с большим объемом оперативной памяти, поскольку приложения и функции, основанные на искусственном интеллекте, будут требовать больше ресурсов на мобильных устройствах.

Переход к более высокому объему оперативной памяти - это стандарт, который Xiaomi устанавливает в отрасли, задавая тренд на высокопроизводительное оборудование в эпоху ИИ. Поскольку этот тип обработки занимает центральное место в мобильном опыте, Xiaomi готовит свои устройства к поддержке возможностей, требующих большого объема памяти, которые будут определять модели высокого класса в ближайшие годы.



