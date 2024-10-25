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Vlad_37
OnePlus представила обновлённый график бета-тестирования OxygenOS 15
OnePlus объявила, когда OxygenOS 15 на базе Android 15 будет доступна для тестирования

OnePlus анонсировала OxygenOS 15, операционную систему на базе Android 15. Эта разработка оснащена новыми функциями и новым дизайном и, кроме того, стоит отметить, что она включает в себя опции искусственного интеллекта от Google. Но перед официальным запуском компания подтвердила, когда каждая модель получит тестовую версию нового программного обеспечения.

Представлено официальное расписание OnePlus для открытой бета-версии своей новой операционной системы на базе Android 15:

  • 30 октября 2024 года: OnePlus 12, OnePlus 12R и OnePlus 12R Genshin Impact Edition
  • Ноябрь 2024 года: OnePlus Open и OnePlus Pad 2
  • Декабрь 2024 года: OnePlus 11 5G, OnePlus 11R 5G, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord CE 4, OnePlus Nord CE 4 Lite 5G и OnePlus Pad
  • Январь 2025 года: OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus 10T 5G и OnePlus Nord 3 5G
  • Февраль 2025 года: OnePlus 10R 5G и OnePlus Nord CE 3 5G

Стоит отметить, что эти даты являются приблизительными и могут немного измениться. Разработка будет доступна только на избранных рынках - а их большинство, и некоторые эксклюзивные модели могут иметь другие сроки, что следует иметь в виду. Что касается стабильной и финальной версии разработки, то конкретной информации о ее распространении пока нет.

Новая операционная система отличается обновленным дизайном иконок и более чистым видом главного экрана. Теперь она также предлагает больше вариантов отображения и более функциональный общий дизайн. В OxygenOS 15 также появился режим разделенного экрана, который отделяет лоток уведомлений от «Быстрых настроек», обеспечивая более организованный и персонализированный доступ.

ИИ на основе Gemini-технологий лежит в основе нескольких нововведений в OxygenOS 15. Новые функции фотосъемки, такие как размытие объектов, удаление отражений и настройка деталей, позволяют делать более качественные и профессиональные снимки.

Новая разработка на базе Android 15 отличается индивидуальностью благодаря OneTake - новому инструменту, позволяющему создавать персонализированные визуальные эффекты. Экран блокировки также был улучшен благодаря таким функциям, как смешение цветов на часах и возможность применения размытых обоев. Домашний экран теперь можно настраивать с помощью узоров и размытых фонов.

Бренд также интегрировал функцию обнаружения угроз в реальном времени Google Play Protect, которая служит активной защитой от вредоносных программ. Также добавлены такие функции защиты от краж, как автоматическая блокировка экрана после кражи, удаленная блокировка и блокировка в автономном режиме.

В OxygenOS 15 от OnePlus продолжает развиваться, внедряя передовые инструменты и уделяя особое внимание кастомизации и функциональности. Если у вас есть совместимое устройство, открытая бета-версия этой разработки - отличная возможность изучить ее возможности до выхода официальной версии, которая, напомним, основана на Android 15 и будет иметь Gemini, искусственный интеллект от Google.

#oneplus #android 15
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OnePlus анонсирует обновление OxygenOS 15 на базе Android 15
Представлена программная оболочка OnePlus OxygenOS 15
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