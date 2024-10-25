OnePlus объявила, когда OxygenOS 15 на базе Android 15 будет доступна для тестирования

OnePlus анонсировала OxygenOS 15, операционную систему на базе Android 15. Эта разработка оснащена новыми функциями и новым дизайном и, кроме того, стоит отметить, что она включает в себя опции искусственного интеллекта от Google. Но перед официальным запуском компания подтвердила, когда каждая модель получит тестовую версию нового программного обеспечения.

Представлено официальное расписание OnePlus для открытой бета-версии своей новой операционной системы на базе Android 15:

30 октября 2024 года: OnePlus 12, OnePlus 12R и OnePlus 12R Genshin Impact Edition

Ноябрь 2024 года: OnePlus Open и OnePlus Pad 2

Декабрь 2024 года: OnePlus 11 5G, OnePlus 11R 5G, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord CE 4, OnePlus Nord CE 4 Lite 5G и OnePlus Pad

Январь 2025 года: OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus 10T 5G и OnePlus Nord 3 5G

Февраль 2025 года: OnePlus 10R 5G и OnePlus Nord CE 3 5G

Стоит отметить, что эти даты являются приблизительными и могут немного измениться. Разработка будет доступна только на избранных рынках - а их большинство, и некоторые эксклюзивные модели могут иметь другие сроки, что следует иметь в виду. Что касается стабильной и финальной версии разработки, то конкретной информации о ее распространении пока нет.

Новая операционная система отличается обновленным дизайном иконок и более чистым видом главного экрана. Теперь она также предлагает больше вариантов отображения и более функциональный общий дизайн. В OxygenOS 15 также появился режим разделенного экрана, который отделяет лоток уведомлений от «Быстрых настроек», обеспечивая более организованный и персонализированный доступ.

ИИ на основе Gemini-технологий лежит в основе нескольких нововведений в OxygenOS 15. Новые функции фотосъемки, такие как размытие объектов, удаление отражений и настройка деталей, позволяют делать более качественные и профессиональные снимки.

Новая разработка на базе Android 15 отличается индивидуальностью благодаря OneTake - новому инструменту, позволяющему создавать персонализированные визуальные эффекты. Экран блокировки также был улучшен благодаря таким функциям, как смешение цветов на часах и возможность применения размытых обоев. Домашний экран теперь можно настраивать с помощью узоров и размытых фонов.

Бренд также интегрировал функцию обнаружения угроз в реальном времени Google Play Protect, которая служит активной защитой от вредоносных программ. Также добавлены такие функции защиты от краж, как автоматическая блокировка экрана после кражи, удаленная блокировка и блокировка в автономном режиме.

В OxygenOS 15 от OnePlus продолжает развиваться, внедряя передовые инструменты и уделяя особое внимание кастомизации и функциональности. Если у вас есть совместимое устройство, открытая бета-версия этой разработки - отличная возможность изучить ее возможности до выхода официальной версии, которая, напомним, основана на Android 15 и будет иметь Gemini, искусственный интеллект от Google.