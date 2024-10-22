Компания AMD представила свой ответ Intel и ее новым процессорам - новую модель, предназначенную для игр.

Прошли годы с тех пор, как рынок ПК был настолько интересным. Появление Qualcomm и ее Snapdragon Elite изменило ситуацию и заставило Intel и AMD отреагировать. Хотя Qualcomm в настоящее время присутствует только в ноутбуках Copilot+ PC, вскоре она может совершить скачок к настольным компьютерам и отобрать пирог у большой двойки. Мы уже видели запуск новых процессоров AMD, на что Intel ответила первым Intel Core Ultra 200, но теперь в сценарии появился новый поворот.

AMD собирается «саботировать» запуск новых процессоров Intel, который состоится 24 октября, снизив цену на Ryzen 9000, который она выпустила несколько месяцев назад, а также запустив новую модель 7 ноября. Другими словами, если вы подождете пару недель, у вас будет отличный повод не покупать процессор и плату Intel.

Геймерам не нужно много оправданий. Intel сама признала, что игровая производительность Intel Core Ultra 200 не дотягивает до уровня Ryzen прошлого поколения, не говоря уже о текущем поколении. А теперь AMD собирается дополнить свою линейку выпуском Ryzen 9800X3D, новой моделью под брендом X3D, которая предназначена для максимальной игровой производительности благодаря технологии 3D V-Cache.

Ryzen 9800X3D будет работать на новой архитектуре Zen 5 и будет отличаться более высокими частотами, что сделает его быстрее своего предшественника Ryzen 7800X3D, который и так был быстрее моделей Intel. Хотя AMD не поделилась полными техническими подробностями, некоторые розничные продавцы уже подтвердили, что базовая частота составит 4,7 ГГц, кэш-память - 96 МБ, а TDP - 120 Вт. Если судить по реальным игровым характеристикам, то можно с уверенностью сказать, что это будет лучший процессор для компьютерных игр.

Хотя Intel списала игровой сектор со счетов (пока), ее утешением является то, что во всех остальных задачах ситуация более равная, и даже «синяя» команда может похвастаться победами в многозадачности и энергоэффективности. Но что, если бы Ryzen 9000 стоил дешевле? Тогда выбор был бы более сложным.

Именно это AMD и собирается сделать - снизить цены на весь модельный ряд от 30 до 50 долларов. Это должно сделать Ryzen 9000 более конкурентоспособным по сравнению с Intel Core Ultra, даже если мы не будем играть в игры, при условии, что мы смиримся с более высоким энергопотреблением.