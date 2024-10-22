Так называемые вечные химикаты называются так потому, что они слишком долго разлагаются.

Ни для кого не секрет, что у нас есть проблема с микропластиком, но новое исследование показывает, что у нас также может быть проблема с вечными химическими веществами, в частности с их присутствием в воде. В ходе исследования бутилированной и водопроводной воды из 15 стран было обнаружено необычное явление: в них содержатся вечные химикаты.

Как в бутилированной, так и в водопроводной воде содержатся химические вещества, называемые PFAS (перфторалкильные вещества). Эти вещества используются в промышленных изделиях, таких как водонепроницаемая одежда или школьная форма, и у них есть одна проблема: они очень долго разлагаются.

Такие химические вещества чрезвычайно устойчивы к деградации - процессу, в ходе которого они разрушаются. Это проблема, потому что они накапливаются в природе, а мы знаем, что природа - это круговорот, поэтому они попадают в воду, которую рано или поздно мы в итоге пьем.

Исследование, результаты которого можно прочитать в журнале ACS Publications, показало, что 99% бутилированной воды из 15 стран содержит PFAS. Тем не менее, обычно пробы не превышают пределов, установленных организациями, регулирующими здравоохранение. Однако следует различать природную минеральную воду и очищенную минеральную воду, поскольку в первой содержится больше PFAS, чем во второй. Где не было обнаружено различий, так это в содержании PFAS в воде из стеклянных и пластиковых бутылок, а также в газированной и негазированной воде.

Водопроводная вода также содержит эти вещества, поэтому, поскольку за исследование отвечают ученые из Бирмингемского университета (Англия) и Шэньчжэньского южного университета науки и технологии и Университета Хайнн (Китай), сравнивались британская и китайская водопроводная вода. Выяснилось, что в китайской водопроводной воде концентрация PFAS была выше, чем в британской, и даже превышала максимальные уровни, установленные организациями здравоохранения.

PFASs связаны с такими проблемами со здоровьем, как снижение иммунного ответа на вакцинацию, нарушение функции печени, повышенный риск некоторых видов рака и снижение веса новорожденных.

В ходе исследования было проанализировано 112 образцов бутилированной воды из 87 стран Азии, Европы и Северной Америки. Для анализа водопроводной воды сравнивались образцы из 41 домохозяйства в Бирмингеме и близлежащих городах (Вустер, Ковентри и Дерби) и 14 образцов из разных домохозяйств в Шэньчжэне.

Тем не менее, можем ли мы что-то сделать, чтобы предотвратить появление PFASs? В идеале, компании должны прекратить выбрасывать такие вещества, но есть простые решения, которые могут снизить уровень PFAS на 50-90%, как отмечает соавтор исследования профессор Стюарт Харрад в заявлении Бирмингемского университета.