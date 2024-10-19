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Vlad_37
Аккумулятор iPhone 16 разряжается слишком быстро
В этом может быть виновато обновление iOS 18.

Радость Apple была недолгой. Как вы, наверное, знаете, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max поступили в продажу 20 сентября. И по результатам первых тестов стало ясно, что Apple удалось добиться от iPhone 16 Pro Max беспрецедентного времени автономной работы. Но многие источники говорят обратное.

Похоже, что на форумах Reddit и в самой Apple появляется множество жалоб, в которых все больше и больше пользователей сообщают о проблемах с аккумулятором iPhone 16.

Да, проблемы с аккумулятором на iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max снова стали реальностью. К счастью, похоже, что в этом виновато последнее обновление iOS 18.

Судя по всему, после обновления до последней бета-версии iOS 18 у некоторых владельцев iPhone 16 возникла проблема с аккумулятором, которая значительно сократила время автономной работы устройств. И это не единичный случай, поскольку он затрагивает и более ранние модели iPhone, которые также обновились до последней бета-версии операционной системы.

Очевидно, что это серьезная проблема, поскольку есть случаи, когда пользователи жалуются, что батарея их iPhone 16 разряжается на 50% за полдня и практически без использования. Хотя, как мы уже говорили, это касается не только iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, есть владельцы iPhone 15 Pro Max, у которых та же проблема.

В некоторых случаях причина кроется в ошибке режима ожидания, из-за которой работа в фоновом режиме приводит к падению производительности. Но есть и другие пользователи, которые столкнулись с той же проблемой, не находясь в режиме ожидания. Так что неясно, почему, но последняя бета-версия iOS 18 имеет к этому самое непосредственное отношение.

Так что, если у вас есть iPhone и вы еще не обновились, лучше подождать. А если вы испытываете проблемы с батареей на iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, наберитесь терпения: Apple пока ничего не говорит, но уже работает над обновлением.

#iphone 16 #ios 18
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Пользователи всех iPhone массово жалуются на быструю разрядку батареи в iOS 18
Пользователи iPhone продолжают жаловаться на ухудшение автономности после перехода на iOS 18
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