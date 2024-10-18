Некогда не очень популярный производитель, компания всего за четыре года достигла глобального роста и стала самой быстрорастущей в мобильной индустрии за всю свою историю. Сейчас, когда компания достигла зрелости, она стала более спокойной, а ее стратегия в большей степени ориентирована на развивающиеся рынки с меньшим количеством смартфонов и лучшим подходом к продолжению органического роста.
Как бы то ни было, бренд продолжает работать, и, как опубликовали наши коллеги из FoneArena, они уже предвкушают прогресс в работе с Android 15 и четкую схему запуска realme UI 6.0, которая также является официальной и позволяет нам узнать все телефоны бренда, которые получат обновление, и примерные сроки.
Таковы планы Realme по обновлению всего каталога с помощью Realme UI 6.0 и Android 15:
Правда в том, что китайский производитель заявил, что проведет подробную презентацию Realme UI 6.0 в ближайшие дни, так что вскоре мы получим новости и всю информацию о новой прошивке, которую пользователи Realme получат в ближайшие месяцы.
Менеджер по продукту Realme UI, подтвердил, что публичное бета-тестирование начнется в Китае уже совсем скоро, а внутреннее тестирование стартует в понедельник 21 октября.
Мы уже знаем, что программное обеспечение должно быть готово в стабильных версиях в течение нескольких недель, так как производитель планирует обновить последнее поколение Realme GT уже в ноябре, а затем завершить план по распространению на все семейства устройств.
Из Китая сообщают, что в Realme UI 6.0 будет новая графика и анимация, новые более современные и интегрированные иконки, многозадачность в стиле Samsung One UI с плавающим окном, а также совершенно новый менеджер уведомлений для улучшения взаимодействия.
Таковы полные планы по обновлению Realme и всех его устройств, которые должны получить Realme UI 6.0 на базе Android 15, начиная со следующего месяца.
Ноябрь 2024 года
- realme GT5 Pro
- realme GT5
- realme GT5 240W
- realme GT6
- realme GT Neo6
- realme GT Neo6 SE
Декабрь 2024 года
- realme 13 Pro+
- realme 13 Pro Extreme Edition
- realme 13 Pro
- realme 12 Pro+
- realme 12 Pro Extreme Edition
- realme 12 Peo
- realme GT Neo5
- realme GT Neo5 240W
- realme GT Neo5 SE
- realme 12
- realme 12X
Первый квартал 2025 года
- realme 11 Pro+
- realme 11 Pro
- realme 10 Pro+
- realme 10 Pro
- realme 13
- realme 11
- realme V60
- realme V60s