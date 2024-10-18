Realme UI 6.0 будет запущен в публичную бета-версию в октябре этого года и будет доступен в серии Realme GT с ноября.

Некогда не очень популярный производитель, компания всего за четыре года достигла глобального роста и стала самой быстрорастущей в мобильной индустрии за всю свою историю. Сейчас, когда компания достигла зрелости, она стала более спокойной, а ее стратегия в большей степени ориентирована на развивающиеся рынки с меньшим количеством смартфонов и лучшим подходом к продолжению органического роста.

Как бы то ни было, бренд продолжает работать, и, как опубликовали наши коллеги из FoneArena, они уже предвкушают прогресс в работе с Android 15 и четкую схему запуска realme UI 6.0, которая также является официальной и позволяет нам узнать все телефоны бренда, которые получат обновление, и примерные сроки.

Таковы планы Realme по обновлению всего каталога с помощью Realme UI 6.0 и Android 15:

Правда в том, что китайский производитель заявил, что проведет подробную презентацию Realme UI 6.0 в ближайшие дни, так что вскоре мы получим новости и всю информацию о новой прошивке, которую пользователи Realme получат в ближайшие месяцы.

Менеджер по продукту Realme UI, подтвердил, что публичное бета-тестирование начнется в Китае уже совсем скоро, а внутреннее тестирование стартует в понедельник 21 октября.

Мы уже знаем, что программное обеспечение должно быть готово в стабильных версиях в течение нескольких недель, так как производитель планирует обновить последнее поколение Realme GT уже в ноябре, а затем завершить план по распространению на все семейства устройств.

Из Китая сообщают, что в Realme UI 6.0 будет новая графика и анимация, новые более современные и интегрированные иконки, многозадачность в стиле Samsung One UI с плавающим окном, а также совершенно новый менеджер уведомлений для улучшения взаимодействия.

Таковы полные планы по обновлению Realme и всех его устройств, которые должны получить Realme UI 6.0 на базе Android 15, начиная со следующего месяца.

Ноябрь 2024 года

realme GT5 Pro

realme GT5

realme GT5 240W

realme GT6

realme GT Neo6

realme GT Neo6 SE

Декабрь 2024 года

realme 13 Pro+

realme 13 Pro Extreme Edition

realme 13 Pro

realme 12 Pro+

realme 12 Pro Extreme Edition

realme 12 Peo

realme GT Neo5

realme GT Neo5 240W

realme GT Neo5 SE

realme 12

realme 12X

Первый квартал 2025 года

realme 11 Pro+

realme 11 Pro

realme 10 Pro+

realme 10 Pro

realme 13

realme 11

realme V60

realme V60s











