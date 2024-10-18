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Vlad_37
Представлен список смартфонов, которые получат Realme UI 6.0
Realme UI 6.0 будет запущен в публичную бета-версию в октябре этого года и будет доступен в серии Realme GT с ноября.

Некогда не очень популярный производитель, компания всего за четыре года достигла глобального роста и стала самой быстрорастущей в мобильной индустрии за всю свою историю. Сейчас, когда компания достигла зрелости, она стала более спокойной, а ее стратегия в большей степени ориентирована на развивающиеся рынки с меньшим количеством смартфонов и лучшим подходом к продолжению органического роста.

Как бы то ни было, бренд продолжает работать, и, как опубликовали наши коллеги из FoneArena, они уже предвкушают прогресс в работе с Android 15 и четкую схему запуска realme UI 6.0, которая также является официальной и позволяет нам узнать все телефоны бренда, которые получат обновление, и примерные сроки.

Таковы планы Realme по обновлению всего каталога с помощью Realme UI 6.0 и Android 15:

Правда в том, что китайский производитель заявил, что проведет подробную презентацию Realme UI 6.0 в ближайшие дни, так что вскоре мы получим новости и всю информацию о новой прошивке, которую пользователи Realme получат в ближайшие месяцы.

Менеджер по продукту Realme UI, подтвердил, что публичное бета-тестирование начнется в Китае уже совсем скоро, а внутреннее тестирование стартует в понедельник 21 октября.

Мы уже знаем, что программное обеспечение должно быть готово в стабильных версиях в течение нескольких недель, так как производитель планирует обновить последнее поколение Realme GT уже в ноябре, а затем завершить план по распространению на все семейства устройств.

Из Китая сообщают, что в Realme UI 6.0 будет новая графика и анимация, новые более современные и интегрированные иконки, многозадачность в стиле Samsung One UI с плавающим окном, а также совершенно новый менеджер уведомлений для улучшения взаимодействия.

Таковы полные планы по обновлению Realme и всех его устройств, которые должны получить Realme UI 6.0 на базе Android 15, начиная со следующего месяца.

Ноябрь 2024 года

  • realme GT5 Pro
  • realme GT5
  • realme GT5 240W
  • realme GT6
  • realme GT Neo6
  • realme GT Neo6 SE

Декабрь 2024 года

  • realme 13 Pro+
  • realme 13 Pro Extreme Edition
  • realme 13 Pro
  • realme 12 Pro+
  • realme 12 Pro Extreme Edition
  • realme 12 Peo
  • realme GT Neo5
  • realme GT Neo5 240W
  • realme GT Neo5 SE
  • realme 12
  • realme 12X

Первый квартал 2025 года

  • realme 11 Pro+
  • realme 11 Pro
  • realme 10 Pro+
  • realme 10 Pro
  • realme 13
  • realme 11
  • realme V60
  • realme V60s




#обновление #realme ui 6.0
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