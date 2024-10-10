Октябрьское обновление безопасности уже поступило для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в США с версией прошивки, заканчивающейся на AXI1.

Samsung обещала, что как можно скорее обновит лучшие телефоны в своем каталоге последним патчем безопасности Android, и вот уже месяц корейский гигант выполняет свое обещание. Он начал распространять октябрьское обновление безопасности Android на свои последние флагманы - Samsung Galaxy S24.

Недавний отчет специализированного СМИ SamMobile подтверждает, что Samsung начала распространять октябрьское обновление Android 2024 на "пришитые" к оператору варианты Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в Соединенных Штатах.

Как обычно, в ближайшие недели обновление будет распространено на разблокированные американские модели и варианты во всех других регионах мира.

Новая сборка программного обеспечения предназначена для Samsung Galaxy S24 в США с версией прошивки, заканчивающейся AXI1, которая, что неудивительно, включает патч безопасности October 2024. Это новое обновление безопасности Android устраняет в общей сложности 30 уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, 12 из которых затрагивают исключительно устройства Samsung Galaxy.

Кроме того, октябрьское обновление безопасности 2024 исправляет несколько общих ошибок в пользовательском интерфейсе One UI, а также повышает производительность и стабильность всех трех представителей серии Galaxy S24.

Это новое обновление ограничивается исправлением проблем безопасности и не включает никаких новых функций, поскольку, как мы уже рассказывали несколько дней назад, первая стабильная версия One UI 7.0 с Android 15 появится только в следующем году.

Как только обновление безопасности будет распространено на Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra по всему миру, вы сможете применить его на своем телефоне, выполнив обычные действия: зайдите в меню «Настройки» смартфона, войдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».



